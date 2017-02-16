Архангельск: Новости компаний

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Клуб ценителей Италии и итальянского языка в Архангельске!

В Архангельске открыт клуб ценителей Италии и итальянского языка. Если вы тоже любите солнечную и музыкальную Италию, присоединяйтесь к нам!
В клубе вы сможете почитать газеты, журналы и книги, послушать итальянское радио, посмотреть итальянские фильмы на языке оригинала или на итальянском языке с русскими субтитрами. Мы проводим открытые уроки, викторины и мастер-классы итальянского языка, делимся впечатлениями от своих поездок по Италии и многое другое.

Руководитель клуба - преподаватель итальянского языка в Архангельске Ревенчук Инна Владимировна

Присоединяйтесь! У нас познавательно и очень весело! 

https://vk.com/club31237276

"Итальянцы родились уставшими и живут, чтобы отдыхать!"
"Все дороги ведут в Рим!"
"Можешь забрать себе весь мир, но оставь мне Италию!"
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Polyglot
просмотров: 38
дата: 16.02.17 | 11:02
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