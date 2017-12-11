Клуб молодой семьи «Семицветик» из города Котлас возрождает традиции

«В 2013г мы с детьми узнали об интересной традиции наших прадедов. Провели исследовательскую работу, разработали проект, а родители написали сценарий праздника «Катерининские гуляния» и помогли с проведением.Этот праздник стал одним из ярких мероприятий семейного клуба «Семицветик». «Катерина-санница» так пришлась по душе односельчанам, что в этом году его провели уже специалисты досугового центра «Таусень», - поделилась руководитель клуба Ольга Пушкина.Занимаясь исследовательской работой, члены клуба узнали, что у прабабушек и прадедушек был замечательный праздник, связанный с санями - Катерининское гуляние. По новому стилю он празднуется 7 декабря. В старые времена его еще называли «Екатерина - санница» или «Первое катание на санях».Катеринин день был любимым праздником народа XVIII века. В этот день забавы находились для каждого - и стар, и млад житель деревни должен был скатиться с горы на санях, тем самым избавляясь от тяжелых и дурных мыслей. Молодежь устраивала на гладких дорогах веселые санные гонки. Всей деревней, дети и взрослые собирались на угоре, чтобы посмотреть на парней и молодых мужиков, за своих поболеть да лошадей оценить. Девушки отдавали должное женихам за их силу, и гадали на суженого. Ведь, святая Екатерина у русского народа почитается покровительницей брака и невест, а также помощницей женщинам при родах.В этом году проект клуба «Семицветик» - «Катерина-санница» был отмечен дипломом II степени в региональном конкурсе «Праздничный календарь: от традиции к современности».