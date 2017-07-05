Книжная лужайка появилась вблизи окружной библиотеки в Маймаксе
вчера 23:47
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В Маймаксанской библиотеке №6 начал свою работу летний читальный зал «Книжная лужайка».
На веселой цветочной поляне, которая находится рядом с библиотекой и детской игровой площадкой, встречают своих гостей библиотекари.
В библиотеке под открытым небом представлены книги и журналы для читателей всех возрастов с разными предпочтениями, раскраски для детей и взрослых, настольные игры и спортивный инвентарь.
Для читателей проводятся мастер-классы, викторины, игровые программы. Работает «Книжная лужайка» по понедельникам и средам с 11.00 до 14.00.
Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону: 29-69-27.