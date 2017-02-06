Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Книжная ночь Гарри Поттера состоялась в 6-й маймаксанской библиотеке Архангельска Международная акция Harry Potter Book Night — «Книжная Ночь Гарри Поттера» проводится по инициативе британского издательства Bloomsbury, которое занимается издательством книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Книжная ночь 2017 года посвящена профессорам школы волшебства и чародейства Хогвартс.



«Когда на Тисовой улице все заснули, показался мотоцикл с огромным наездником. Около дома №4 его уже ожидала странная полосатая кошка и какой-то человек в зелёной мантии. Великан Хагрид оставил возле двери дома №4 завёрнутый в одеяло свёрток. В свёртке лежал младенец. Гарри Поттер – мальчик, который выжил!» - так начинается знаменитая сказка Джоанн Ролинг «Гарри Поттер и философский камень».



Все собравшиеся в Маймаксанской библиотеке №6 окунулись в мир волшебства книг Джоан Роулинг. Профессор МаКгонагал встречала участников около платформы «9 ¾», чтобы на «Хогвартс-экпрессе» отправиться в школу чародейства и волшебства. Но прежде, чем юные волшебники приступили к обучению, они были распределены по 4 факультетам с помощью Распределяющей Шляпы.



Профессора Хогвартса - Альбус Дамбладор, Северус Снегг, Помона Стебль, Мадам Трюк, Миневра МаКгонагал - предложили ребятам посоревноваться в различных конкурсах, викторинах и играх. Команды факультетов приняли участие в турнире по квиддичу, учились приёмам левитации, удерживая мыльные пузыри на весу, превращались в различных животных и мумию Богарта, разукрашивали профессора Снегга и рисовали своего собственного дракона. Юные волшебники сразились в викторинах и словесных играх на знание книг Поттерианы.



А затем приступили к изготовлению волшебных палочек, и помогла им в этом Лариса Владимировна Шлыкова, режиссёр массовых праздников Культурного центра «Маймакса».



Атмосферу праздника создавали совы и привидения под потолками библиотеки, фотосалон, где можно было сфотографироваться в образе волшебника, волшебный сундук с предсказаниями из книг о Гарри Поттере.



Акция HarryPotterBookNight прошла 2 февраля по всему миру, ведь поклонников юного волшебника можно найти в любой стране.



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