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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Команда МКЦ «Луч» подвела итоги творческого конкурса снежинок

11 февраля в молодёжном культурном центре «Луч» состоялось торжественное награждение победителей конкурса декоративно-прикладного творчества «Снежинка-пушинка», приуроченного ко Всемирному Дню Снега.
На конкурс было заявлено более 100 работ: каждая по-своему уникальна и интересна, из различных материалов и в разнообразных техниках. Лучшие снежинки займут место на новогодней ёлке в молодёжном культурном центре.
 
Призовые места заняли:

- младшая группа (3-6 лет)
1. Ханталина Лада, 5 лет
2. Красноперова Анна, 6 лет
3. Лычагина Василиса, 4 года

- средняя группа (7-11 лет)
1. Карельский Кирилл, 8 лет
2. Суворова Катя, 8 лет
3. Барнов Денис, 11 лет

- старшая группа (12-18 лет)
1. Милентьева Дарья, 12 лет
2. Морева Елена, 13 лет
3. Ипатова Виктория, 14 лет
Специальный приз - Фёдорова Дарья, 16 лет
 
Команда МКЦ «Луч» уже готовит фотоконкурс, посвященный Международному Женскому дню. Подробности ищите на сайте центра arhluch.ru.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minmolsport29
просмотров: 31
дата: 16.02.17 | 10:58
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