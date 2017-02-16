Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Команда МКЦ «Луч» подвела итоги творческого конкурса снежинок 11 февраля в молодёжном культурном центре «Луч» состоялось торжественное награждение победителей конкурса декоративно-прикладного творчества «Снежинка-пушинка», приуроченного ко Всемирному Дню Снега. На конкурс было заявлено более 100 работ: каждая по-своему уникальна и интересна, из различных материалов и в разнообразных техниках. Лучшие снежинки займут место на новогодней ёлке в молодёжном культурном центре.



Призовые места заняли:



- младшая группа (3-6 лет)

1. Ханталина Лада, 5 лет

2. Красноперова Анна, 6 лет

3. Лычагина Василиса, 4 года



- средняя группа (7-11 лет)

1. Карельский Кирилл, 8 лет

2. Суворова Катя, 8 лет

3. Барнов Денис, 11 лет



- старшая группа (12-18 лет)

1. Милентьева Дарья, 12 лет

2. Морева Елена, 13 лет

3. Ипатова Виктория, 14 лет

Специальный приз - Фёдорова Дарья, 16 лет



Команда МКЦ «Луч» уже готовит фотоконкурс, посвященный Международному Женскому дню. Подробности ищите на сайте центра arhluch.ru.

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