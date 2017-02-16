Архангельск: Новости компаний

На конкурс было заявлено более 100 работ: каждая по-своему уникальна и интересна, из различных материалов и в разнообразных техниках. Лучшие снежинки займут место на новогодней ёлке в молодёжном культурном центре.
Призовые места заняли:
- младшая группа (3-6 лет)
1. Ханталина Лада, 5 лет
2. Красноперова Анна, 6 лет
3. Лычагина Василиса, 4 года
- средняя группа (7-11 лет)
1. Карельский Кирилл, 8 лет
2. Суворова Катя, 8 лет
3. Барнов Денис, 11 лет
- старшая группа (12-18 лет)
1. Милентьева Дарья, 12 лет
2. Морева Елена, 13 лет
3. Ипатова Виктория, 14 лет
Специальный приз - Фёдорова Дарья, 16 лет
Команда МКЦ «Луч» уже готовит фотоконкурс, посвященный Международному Женскому дню. Подробности ищите на сайте центра arhluch.ru.