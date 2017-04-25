Архангельск: Новости компаний

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Команда МКЦ «Луч» проводит всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»

В дни проведения акции миллионы людей в России и других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку.
Георгиевская ленточка – условный символ военной славы прикрепляют к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.
 
24 апреля, как и по всей стране, акция стартовала в Архангельске. За первый день всероссийской акции на улицах областного центра «Волонтёры Победы» раздали около пяти тысяч георгиевских ленточек. В течение двух недель по всему региону разлетятся более 100 тысяч черно-оранжевых лент. Вместе с лентами добровольцы раздают памятки с информацией об истории символа и его правильном ношении.
 
Координатором акции в Архангельской области выступает центр «Патриот» при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию.
 
Волонтёрский отряд МКЦ «Луч» будет бесплатно распространять ленточки на территории округа Майская Горка и информировать население о правилах ношения символов Акции.
 
Места и даты распространения:
28 апреля 15:00 Галушина-Ленинградский
29 апреля 15:00 Смольный буян-Московский
5 мая 15:00 Галушина-Московский
 
Также стационарной точкой распространения станет МКЦ «Луч» (Первомайская, 3). Обращаться к администратору на вахте (телефон 8(8182) 683 009).
 
Распространение Георгиевских ленточек осуществляется до 9 мая.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minmolsport29
просмотров: 41
дата: 25.04.17 | 16:08
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