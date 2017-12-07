Команда Плесецких электрических сетей победила в областной профсоюзной Спартакиаде

Турнирные игры, которые прошли в спортивных залах ДЮСШ №1 и «Феникс», завершили собой череду спортивных мероприятий областной Спартакиады среди сотрудников энергетических предприятий Архангельской области.



В турнире по волейболу приняли участие 9 команд, в том числе спортсмены всех производственных отделений и аппарата управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети»).



Первое место завоевала команда Котласских электрических сетей. «Мы, безусловно, ожидали победу, - прокомментировал капитан команды КЭС Сергей Ушатый. - Три года подряд мы являемся золотыми призерами в соревнованиях по этому виду спорта. Организация мероприятия - на высоком уровне. Удалось пообщаться со старыми друзьями из других команд. Мы очень довольны, в ближайшее время уже начнем готовиться к следующим соревнованиям».



По итогам Спартакиады «Электропрофсоюз - 2017» по семи видам спорта (лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, гиревой спорт, мини-футбол, плавание и волейбол) в общекомандном зачете первое место завоевала команда производственного отделения «Плесецкие электросети». «Архангельские электросети» – 4 место, аппарат управления «Архэнерго» - 5 место, Вельские электросети – 6 место, «Котласские электросети» – 12 место (из 14 команд, участвовавших в Спартакиаде).



«Мы знали, что будем первыми в общекомандном зачете, - отметил заместитель председателя по спортивной работе первичной организации ПО ПЭС Игорь Абрамовский. - Это результат успешных выступлений наших коллег в настольном теннисе и гиревом спорте (1 место), а также лыжных гонках и мини-футболе (3 место), и того, что мы представили команды во всех видах спорта».