Архангельск: Новости компаний

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Команда «Водник» присоединяется к акции «Мы помним! Мы гордимся!»

Ничто на земле не проходит бесследно. Мы всегда с благодарностью вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни избавил мир от немецко-фашистских захватчиков, кто одержал победу в Великой Отечественной войне.
Ежегодно 9 мая, надев боевые награды, ветераны, оставшиеся в живых, собираются, чтобы вспомнить то тяжелое время, когда они, несмотря ни на что, шли вперед, изгоняя врага с родной земли. 

Второй год подряд игроки и руководство команды «Водник» расскажут о своих героях — дедах и прадедах - о тех, кто освобождал мир от фашизма. 

Уважаемые болельщики, присоединяйтесь к нашей акции «Мы помним! Мы гордимся!» Расскажите о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Ваши истории и фотографии отправляйте на эл адрес: press@vodnik29.ru. Ваши рассказы мы обязательно опубликуем на наших страницах в социальных сетях. 
 
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автор: Istorik
просмотров: 21
дата: 27.04.17 | 12:36
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