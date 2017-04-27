Архангельск: Новости компаний

Ежегодно 9 мая, надев боевые награды, ветераны, оставшиеся в живых, собираются, чтобы вспомнить то тяжелое время, когда они, несмотря ни на что, шли вперед, изгоняя врага с родной земли.
Второй год подряд игроки и руководство команды «Водник» расскажут о своих героях — дедах и прадедах - о тех, кто освобождал мир от фашизма.
Уважаемые болельщики, присоединяйтесь к нашей акции «Мы помним! Мы гордимся!» Расскажите о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Ваши истории и фотографии отправляйте на эл адрес:
press@vodnik29.ru. Ваши рассказы мы обязательно опубликуем на наших страницах в социальных сетях.
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