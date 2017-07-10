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Компания «МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН» — лауреат премии «Финансовая элита Росcии 2017»

сегодня 09:59
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29 июня 2017 года в Москве состоялась XIII церемония вручения премии «Финансовая элита России». Впервые генеральным партнером церемонии выступила Группа Компаний «МАНИ ФАННИ».
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29 июня 2017 года в Москве состоялась XIII церемония вручения премии «Финансовая элита России». Впервые генеральным партнером церемонии выступила Группа Компаний «МАНИ ФАННИ». При этом Микрофинансовая компания «МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН» и сама стала одним из лауреатов, получив премию в подгруппе «Микрофинансовые организации». Она отмечена наградой «Гран-при: микрофинансовая компания года».

Для МФК «МАНИ ФАННИ ОНЛАЙН» эта награда стала подтверждением того, что компания движется в верном направлении. Уже более пяти лет Группа Компаний «МАНИ ФАННИ» активно участвует в развитии финансового рынка России. Начав свою деятельность в 2012 году, компания стремительно развивала свой потенциал, постоянно увеличивая географию своей деятельности. Одновременно с этим разрабатывались собственные технологии и методы работы, благодаря чему компания быстро завоевала статус самой инновационной в сегменте.

«Для нас получение премии «Финансовая элита России» стало не только признанием нашего стремления развить и улучшить рынок. Для нас это еще и огромный стимул и дальше работать в том же направлении, искать новые решения и расширять сферу деятельности. Мы также рады, что в этом году стали Генеральным партнером премии — это большая честь и мотивация к поддержанию статуса», - заявил генеральный директор ГК «МАНИ ФАННИ» Александр Шустов.
Автор: profpr
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29 июня 2017 года в Москве состоялась XIII церемония вручения премии «Финансовая элита России». Впервые генеральным партнером церемонии выступила Группа Компаний «МАНИ ФАННИ».
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