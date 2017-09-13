Компенсация неработающим пенсионерам при переезде из районов Крайнего Севера

Неработающие пенсионеры, переезжающие на постоянное место жительства за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеют право на компенсацию переезда.

Для того, чтобы вернуть потраченные на переезд средства, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту жительства. При этом, пенсионеру необходимо предварительно зарегистрироваться по новому адресу проживания, а также обратиться в органы ПФР с заявлением о запросе его пенсионного дела с прежнего места.



Право на компенсацию имеют также и члены семьи, находящиеся на иждивении неработающего пенсионера. Компенсация предоставляется однократно и включает в себя:



1. Возмещение расходов на оплату стоимости проезда к новому месту жительства. В этом случае расходы не должны превышать стоимости проезда по кратчайшему маршруту или по беспересадочному маршруту следования:

железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в вагонах всех типов, за исключением спальных вагонов с 2-местными купе и вагонов повышенной комфортности;

морским и внутренним водным транспортом в каютах III категории судов транспортных линий;

воздушным транспортом в салоне экономического класса при отсутствии ж/д сообщения либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда ж/д транспортом;

автомобильным транспортом общего пользования в междугородном сообщении.

2. Возмещение расходов на провоз багажа не более 1 тонны на пенсионера и каждого выезжающего вместе с ним члена семьи, но не более 5 тонн на семью железнодорожным, внутренним водным, морским, автомобильным транспортом (за исключением такси).



Если на пути следования пенсионера отсутствует какой-либо перечисленный вид транспорта, то расходы на провоз багажа иными транспортными средствами до ближайших к прежнему месту жительства ж/д станции или морского (речного) порта возмещаются ему в полной мере.



Получить компенсацию можно и в том случае, если гражданин переезжал и перевозил багаж личным автотранспортом. Для этого надо подтвердить кассовыми чеками автозаправочных станций стоимость израсходованного топлива.



ВНИМАНИЕ!

Право на компенсацию возникает в случае выезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на постоянное место жительства в другие регионы Российской Федерации, не относящиеся к таковым.