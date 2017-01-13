Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Компьютерный кружок для почтенных жителей Архангельска организуют в библиотеке Октябрьская библиотека №2 приглашает читателей старшего возраста пройти курс обучения компьютерной грамотности. Весь курс состоит из 10 занятий. Ведущая курсов, библиотекарь Зачиняева Е.Н., во время занятия чередует практическую и теоретическую части, поэтому во время каждого занятия слушатели не только получают новые знания, но и работают на компьютере. Благодаря данным курсам, они осваивают работу с текстом, способы поиска в Интернете, социальные сети, работу с фотографиями, электронными носителями и многое другое.



Также в библиотеке работает книжная выставка «Возраст – не помеха», где представлены популярные издания для тех, кто желает освоить компьютер.



Подробности о мероприятиях библиотеки Вы можете узнать по телефону 20-67-65.





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