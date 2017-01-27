Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события В Татьянин день на сцене городского культурного центра Архангельска звучали романсы В Татьянин день на главной сцене Архангельского городского культурного центра состоялся концерт «История любви, звучащая в романсах». Выступили известные архангельские вокалисты, которые исполнили хорошо знакомые и любимые публикой русские и цыганские романсы, а также удивляющие разнообразием и глубиной песни о любви. Звуки рояля, гитары или саксофона, аккомпанирующие вокалистам во время исполнения романсов, создавали очарование и располагали к мягкой и непринуждённой обстановке.



Своими выступлениями зрителей порадовали Нина Деменштейн, Милана Лазарева, Мария Корель, Елена Бускина, Галина Москаленко, Михаил Серёгин, солистки хора «Серебряные росы», солистки эстрадной студии «Риальто», группа «Просто парни». В программе зрители смогли услышать знакомые всем романсы «Струна», «Хочу любить», «Твои глаза зелёные», «Ночь светла», «Ты лети, моя душа», «Мохнатый шмель». Романс «Алиллуйя любви» из рок-оперы «Юнона и Авось» закрывал концерт, прошедший, по словам гостей вечера на одном дыхании. В зале царила тёплая и дружественная атмосфера.



Зрители наслаждались каждым произведением, подпевая и поддерживая вокалистов тёплыми улыбками, награждали их бурными аплодисментами и цветами. Концерт был очень оригинально срежиссирован - не было привычного конферанса, номера концерта соединяли и выстраивали в единую линию танцевальные зарисовки хореографического ансамбля «Овация».



В Татьянин день на концерт пришли немало женщин, носящих это чудесное имя. Одна из них, Татьяна Сергеева поделилась впечатлениями о концерте.



- Этот концерт – замечательный подарок на Татьянин день. Большое спасибо за то тепло, доброту и те чувства, которые шли от души всех исполнителей. Начиная от совсем юных артисток, которые ещё только изображают чувства и до тех представительниц старшего поколения, которые уже многое пережили в жизни. Очень многие песни я слушала с закрытыми глазами, потому что в песнях – душа, мелодия, там чувство, которое нужно пропускать через себя, не отвлекаясь на визуальный образ. Концерт необыкновенно украсили хореографические выступления. Спасибо всем за чудесный вечер!



Одной из последних покидала зрительный зал постоянная посетительница архангелогородка Ирина Кудрявцева.



- Если передавать на эмоциональном уровне свои впечатления, то это будет «просветление», очищение души, яркие красивые эмоции, то чего нам не хватает в обычной повседневной жизни.



Всё это мы получаем, приходя сюда в АГКЦ, потому что артисты вкладывают в выступления всю свою душу, стараются порадовать слушателей, передать то чистое, светлое и красивое, что мы называем словом «искусство».



Безусловно, концерт очень хороший, очень душевный и особенно приятно, что репертуар рассчитан на разный возраст, на разный вкус зрителей. Программа выстроена так, что затрагиваются буквально все струны души. Это очень здорово, поэтому мы – слушатели и стараемся почаще приходить на ваши концерты. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: АГКЦ просмотров: 40

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