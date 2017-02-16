Архангельск: Новости компаний

Мало того, что из-за добытчиков краба тормозилось принятие поправок в закон о рыболовстве, так теперь они ещё не могут договориться о том, где и какие суда им строить.

На этот раз разгорелся спор на встрече краболовов с судостроителями, прошедшей в понедельник 13 февраля во Владивостоке. Правда, спорили добытчики между собой. Но отсутствие согласия теперь уже в рядах краболовов может опять затянуть принятие нормативно-правовых актов.



Понятное дело, сколько людей - столько и мнений. О чем говорить, если люди занимаются добычей разных видов краба. Крабов, вообще, существует более 6000 видов, - какие-то из них более ценные, какие-то менее, каких-то добывать проще, а каких-то сложнее. На Дальнем Востоке промысловую базу составляют 9 видов в 11 подзонах, и на всех разные объемы допустимого вылова. В общем, нюансов в этом деле множество, и учитывать их необходимо, чтобы законодательство работало корректно, не было путей его обхода и возможностей злоупотребления бюрократической машиной.



Конечно, претензий нет – краболовы молодцы, подходят к делу основательно, хоть и включились в программу в последний момент, да и сам президент распорядился включить крабов в список инвестиционных ресурсов. Они пришли к согласию в том, что первое судно надо строить за границей, поскольку надежд на российское судостроение пока мало, но согласия по вопросу, какой должен быть проект судна – нет.



«К сожалению, никто из рыбаков не может четко сформулировать заказ. Каждый требует судно «под себя» и в итоге мы не можем сделать вывод, какой же флот нам нужен. На какой бы площадке мы ни были, везде сталкиваемся с этой проблемой», – отметил представитель проектной компании «Нордик Инжиниринг» Виталий Гвоздев. Вообще, стратегия этой компании заключается в «индивидуальном подходе, а не в серийном производстве», но очевидно, что количество проектов нужно ограничивать, иначе восстановление отрасли может привести к её полному разорению.



По словам президента «Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока» Александра Дуплякова, нормативно-правовые акты по инвестиционным квотам будут приняты в ближайшие пару месяцев. Однако из тех же уст прозвучали и другие слова, по которым нормативные акты будут «уже 2018 году».



Сроки не то чтобы длинные, но и короткими их, в сложившейся ситуации, назвать сложно. Каждый день отлагательств, в перспективе, может обойтись отрасли в миллионные потери. У тех же «минтайщиков» и добытчиков сельди уже есть готовые проекты судов, они только и ждут зелёного света, чтобы запустить строительство.



В общем, претензий к краболовам нет, но конфликт точно назреет, если «локомотивы отрасли», больше всех нуждающиеся в обновлении флота, будут вынуждены ждать, пока кто-то решит, как лучше ловить деликатесы. Если требуется больше времени, надо дать время, но основной пакет подзаконных актов должен быть принят в ближайшее время и не надо тянуть краба за клешни.



Макс Фишман, главный редактор аналитического издания "ГдеРыба?"