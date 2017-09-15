Краеведческая акция стартует в библиотеках Архангельска

В муниципальных библиотеках Архангельска проходит акция «Архангельск из века в век. Краеведение начинается с улицы», посвященная Дню краеведческих знаний, который отмечается 19 сентября.У каждой улицы – своя история, о которой можно рассказать читателям библиотеки. В рамках этой акции в библиотеках пройдут виртуальные путешествия и экскурсии по городу на Двине, состоятся краеведческие часы и игры, литературные уроки и встречи, посвященные творчеству северных писателей, поэтов и людей, внесших весомый вклад в историю и культуры родного края (Б.В. Шергин, О.А. Фокина, В.П. Аушев, К.П. Гемп, исследователи Арктики и другие известные люди). Оформлены книжные и фотовыставки, посвященные истории и культуре города Архангельска и Архангельской области, состоятся встречи с писателями и музейными сотрудниками.19 и 20 сентября гостями Городской детской библиотеки №1 им. Е.С. Коковина станут писатель, член Союза писателей России А.Н. Тутов, который расскажет о сказочно-лесном детективе «Потапыч и Миша», и писатель Антон Шушарин.19 сентября в Октябрьской библиотеке №2 состоится виртуальная экскурсия по Кузнечевской слободе, а 27 сентября – пройдет киновечер, посвященный 80-летию Архангельской области и 80-летию В.Ф. Толкачева и просмотр фильма «7 шагов за горизонт».21 сентября с юными читателями Исакогорской детской библиотеки №15 встретится сотрудник ГМО «Художественная культура Русского Севера» Л.А. Горбунова, которая расскажет о традициях и обрядах Поморья. А Исакогорская библиотека №12 приглашает читателей на экскурсию по Исакогорскому округу, которая состоится 19 сентября в 11.00.Архангелогородцы и гости нашего города могут познакомиться с фотовыставкой талантливого фотографа Ивана Митюшова «Архангельские зарисовки», представленной в Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова. Выставка будет работать до конца ноября. Насладитесь волшебным Архангельском, преображенным с помощью искусства фотографии!19 сентября муниципальные библиотеки города Архангельска примут участие в сетевой акции «День краеведческих знаний», посвященной 80-летию Архангельской области. Это областной краеведческий диктант, организатором которого является Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова.Дополнительную информацию о мероприятиях можно узнать по телефону: 20-15-76.