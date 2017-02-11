Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Крупнейшие застройщики Архангельской области подтвердили свое участие в стройфоруме Главное событие в отрасли - Поморский строительный форум - состоится 2-3 марта в рамках празднования 80-летнего юбилея Архангельской области.



Организаторами форума выступают: правительство Архангельской области, региональное министерство строительства и архитектуры, Корпорация развития Архангельской области, группа компаний «Уютный дом».



Специалисты строительной отрасли встретятся, чтобы обменяться опытом, наладить сотрудничество, оказать содействие внедрению инновационных технологий в строительный комплекс Архангельской области. В этом году форум сопровождается обширной деловой программой. Посмотреть ее можно на официальном сайте



Программа Форума, проработанная с ведущими застройщиками Архангельской области, наполнена актуальными полезными семинарами и мастер-классами.



В частности, в первый день пройдет пленарное заседание «Строительная отрасль Архангельской области: итоги 2016 и перспективы развития». В этот же день обсудят такие важные темы, как перспективы развития в Поморье деревянного домостроения, представят проект индустриального парка и расскажут про подготовку кадров для развития инфраструктуры Архангельской области.



Второй день будет посвящен практике и обсуждению ключевых вопросов в строительстве, где эксперты разберут технологии интернет-продвижения, успешных переговоров. Планируется участие губернатора Архангельской области Игоря Орлова в двух днях Форума, на пленарном заседании и в панельной дискуссии.



Впервые в истории форума - нововведение. В этом году организаторы решили провести выставку компаний-производителей и представителей известных региональных строительных брендов. В экспозиции будет представлена продукция, оборудование и инновационные технологии строительных компаний. По замыслу организаторов, это позволит участникам найти новых партнеров, инвесторов и заказчиков.



Свои экспозиции представят производители окон, стройматериалов, рабочих и вспомогательных инструментов и т.п. Представители малого и среднего бизнеса региона, которые выполняют самые разнообразные услуги в этой сфере, выставят свои баннеры – их размер 1,6 х1,3 м, а рядом разместят выставочные образцы. Принять участие в выставке может каждый желающий.



Подробная информация и регистрация на форум по адресу:



Телефон для справок: 8-960-005-28-36 E-mail: mvk@krao29.ru.

Свое участие в Поморском строительном форуме уже подтвердили лидирующие застройщики Архангельской области «Аквилон–Инвест», «Архгражданреконструкция» (АГР) и саморегулируемая организация «Союз профессиональных строителей» (СРО). Напомним, что главное событие в отрасли состоится 2-3 марта в рамках празднования 80-летнего юбилея Архангельской области.Организаторами форума выступают: правительство Архангельской области, региональное министерство строительства и архитектуры, Корпорация развития Архангельской области, группа компаний «Уютный дом».Специалисты строительной отрасли встретятся, чтобы обменяться опытом, наладить сотрудничество, оказать содействие внедрению инновационных технологий в строительный комплекс Архангельской области. В этом году форум сопровождается обширной деловой программой. Посмотреть ее можно на официальном сайте www.stroyforum29.ru мероприятия.Программа Форума, проработанная с ведущими застройщиками Архангельской области, наполнена актуальными полезными семинарами и мастер-классами.В частности, в первый день пройдет пленарное заседание «Строительная отрасль Архангельской области: итоги 2016 и перспективы развития». В этот же день обсудят такие важные темы, как перспективы развития в Поморье деревянного домостроения, представят проект индустриального парка и расскажут про подготовку кадров для развития инфраструктуры Архангельской области.Второй день будет посвящен практике и обсуждению ключевых вопросов в строительстве, где эксперты разберут технологии интернет-продвижения, успешных переговоров. Планируется участие губернатора Архангельской области Игоря Орлова в двух днях Форума, на пленарном заседании и в панельной дискуссии.Впервые в истории форума - нововведение. В этом году организаторы решили провести выставку компаний-производителей и представителей известных региональных строительных брендов. В экспозиции будет представлена продукция, оборудование и инновационные технологии строительных компаний. По замыслу организаторов, это позволит участникам найти новых партнеров, инвесторов и заказчиков.Свои экспозиции представят производители окон, стройматериалов, рабочих и вспомогательных инструментов и т.п. Представители малого и среднего бизнеса региона, которые выполняют самые разнообразные услуги в этой сфере, выставят свои баннеры – их размер 1,6 х1,3 м, а рядом разместят выставочные образцы. Принять участие в выставке может каждый желающий.Подробная информация и регистрация на форум по адресу: www.stroyforum29.ru Телефон для справок: 8-960-005-28-36 E-mail: mvk@krao29.ru. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: korpo просмотров: 43

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