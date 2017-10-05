Кружок обучения чтению в детской библиотеке

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина продолжает набор дошкольников 4-5 лет в кружок обучения чтению «Читай-ка». На игровых занятиях мальчики и девочки не только постигают азы чтения, но и развивают память, воображение и мышление.Дети могут всему научиться, многое запомнить и понять, если им это действительно интересно. Игры с буквами, слогами, словами, необычные загадки и короткие весёлые тексты – всё это и многое другое ждёт ребят на увлекательных занятиях кружка.Кроме тренировки в освоении навыка чтения, выполнение упражнений поможет развить познавательные процессы у дошкольников. Разнообразные по содержанию задания расширят представления ребёнка об окружающем мире.Чем раньше мы научим ребёнка читать, тем быстрее он подружится с книжкой и откроет для себя волшебный мир чтения.Занятия проводит опытный педагог. Они будут проходить каждое воскресенье в 12 часов. Библиотека находится по адресу: наб. Сев. Двины, 135. Стоимость одного занятия – 200 рублей.Подробности по телефону: 24-78-04.