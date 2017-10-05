Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.10.17
700
04.10.17
684
03.10.17
615
03.10.17
587
04.10.17
556
04.10.17
555
04.10.17
530
реклама
реклама
Новости компаний
04.10.17
164
04.10.17
151
04.10.17
146
04.10.17
145
04.10.17
138
04.10.17
136
04.10.17
124
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Кружок обучения чтению в детской библиотеке

сегодня 09:28
13 0
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина продолжает набор дошкольников 4-5 лет в кружок обучения чтению «Читай-ка».
 >
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина продолжает набор дошкольников 4-5 лет в кружок обучения чтению «Читай-ка». На игровых занятиях мальчики и девочки не только постигают азы чтения, но и развивают память, воображение и мышление.

Дети могут всему научиться, многое запомнить и понять, если им это действительно интересно. Игры с буквами, слогами, словами, необычные загадки и короткие весёлые тексты – всё это и многое другое ждёт ребят на увлекательных занятиях кружка.

Кроме тренировки в освоении навыка чтения, выполнение упражнений поможет развить познавательные процессы у дошкольников. Разнообразные по содержанию задания расширят представления ребёнка об окружающем мире.

Чем раньше мы научим ребёнка читать, тем быстрее он подружится с книжкой и откроет для себя волшебный мир чтения.

Занятия проводит опытный педагог. Они будут проходить каждое воскресенье в 12 часов. Библиотека находится по адресу: наб. Сев. Двины, 135. Стоимость одного занятия – 200 рублей.
Подробности по телефону: 24-78-04.
 
Автор: cbs
13 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
С 10 декабря меняется расписание поездов по маршруту Котлас - Архангельск
Новости компаний | Новости раздела
 
Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек
Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек
Более 150 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан.
сегодня 09:33
4
 
ОАО «ВИЛС» проведет внеочередное собрание акционеров в связи со сменой гендиректора
ОАО «ВИЛС» проведет внеочередное собрание акционеров в связи со сменой гендиректора
На заседании Совета директоров ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в связи с прекращением полномочий гендиректора «ВИЛС».
сегодня 09:31
5
 
Участники ЛИТО «Творчество» - в мастерской художника
Участники ЛИТО «Творчество» - в мастерской художника
Участники литературного объединения «Творчество», действующего при Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова, посетили мастерскую известного архангельского художника Сергея Трубина.
сегодня 09:29
13
 
Кружок обучения чтению в детской библиотеке
Кружок обучения чтению в детской библиотеке
Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина продолжает набор дошкольников 4-5 лет в кружок обучения чтению «Читай-ка».
сегодня 09:28
14
 
В Октябрьской библиотеке номер 2 прошел мастер-класс «Осенины»
В Октябрьской библиотеке номер 2 прошел мастер-класс «Осенины»
Юные читатели библиотеки вместе с родителями весь октябрь будут творить свои шедевры из осенних листьев
сегодня 09:28
12
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080