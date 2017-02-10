Архангельск: Новости компаний

Купить хорошую квартиру по выгодной цене - реально. "Аквилон-Инвест" готов это доказать в ближайшую субботу.

Рынок недвижимости в Архангельске и Северодвинске становится всё более гибким. Купить квартиру в новостройке стало проще и дешевле. Застройщики выступают с выгодными предложениями. Это и сниженные проценты, и бонусы, и даже особенные скидки. Купить хорошую квартиру по выгодной цене - реально. "Аквилон -Инвест" готов это доказать в ближайшую субботу. Сотрудники холдинга презентуют полную информацию о скидках и акциях, и конечно, расскажут о своих жилых комплексах. Только в минувшем году компания сдала 5 домов, сейчас строят еще 12. В декабре завершат возведение самого высокого в области здания. Сейчас строители остекляют фасад "Империала", проводят воду, тепло и электричество.

Дмитрий Рогатых, заместитель директора по рекламе и маркетингу холдинга "Аквилон-Инвест" :

- В этом доме еще остались предложения по покупке квартир, и отдельно бы хотелось отметить акцию, которую мы предлагаем наши клиентам, это акция "Легко отделались", клиенты могут приобрести отделку полную в своей квартире всего за пол цены, то есть за 2 тыс. 500 рублей за 1 кв. метр.

Легко отделаются и те, кто приобретут квартиры в жилом комплексе "Парус" в Северодвинске, в Архангельске - в Авроре, Ломоносовском и Омега-Хаусе. В последнем - строительство завершится уже в этом году. Важное преимущество - дом расположен в самом центре города, в районе с развитой инфраструктурой.

Георгий Гудим-Левкович, заместитель генерального директора холдинга "Аквилон-Инвест" по связям с общественностью:

- Вторая и третья очереди сдаются в этом году, замечательный проект, качественные квартиры. великолепные панорамные виды на Северную Двину, своя дворовая территория, подземный паркинг, и даже фитнес-центр с бассейном.

В эту субботу детальную информацию о ходе работ на всех объектах застройщика представят в офисах Архангельска и Северодвинска. О программах ипотечного кредитования расскажут банки-партнеры. Все участники семинара смогут подать заявку в банк на рассмотрение прямо на месте. И конечно узнать о беспрецедентных скидках и акциях.

Егор Федоров, начальник отдела продаж холдинга "Аквилон-Инвест":

- Только до конца февраля все желающие могут приобрести по специальным предложениям квартиру с чистовой отделкой плюс паркинг всего лишь за 1 миллион 990 рублей для Арх-ка, и квартиру с чистовой отделкой за 1 миллион 390 в Северодвинске.

Всех участников Ипотечной субботы ждут приятные бонусы, в том числе и купон со скидкой на покупку жилья в размере 50 тысяч рублей.