Архангельск: Новости компаний

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Курсы компьютерной грамотности проходят в архангельской библиотеке дважды в неделю

В библиотеке № 17 округа Майская горка продолжают работу курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Желающих обучиться компьютерной грамотности ждут по четвергам и пятницам.
О многих возможностях использования компьютера большинство пожилых людей даже не догадываются. В наши дни компьютер и интернет - это жизненная необходимость для каждого человека!

На курсах компьютерной грамотности в библиотеке люди зрелого возраста изучают:
  • как вести активную деловую и личную переписку (вместо бумажных писем);
  • создать и вести свой блог, печатать свои мемуары (вместо печатной машинки);
  • читать газеты в электронном варианте (вместо подписки на газеты);
  • слушать музыкальные записи (вместо магнитофона);
  • многократно просматривать понравившиеся фильмы (вместо видеомагнитофона);
  • просматривать телевизионные передачи (вместо телевизора).
  • записаться к врачу, не выходя из дома.

Компьютер и Интернет – это еще одна степень свободы, наравне с личным автомобилем. Они помогают открыть не только дверь во двор, но в целый мир, сокращая расстояния до любой точки земного шара. Стоит всего лишь протянуть руку и нажать на клавишу.

Ждём всех желающих обучиться компьютерной грамотности в библиотеке по четвергам и пятницам в 11 часов. Адрес библиотеки: улица Холмогорская, дом 16.
 
Записаться на курсы можно по телефону: 62-78-29
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: cbs
просмотров: 48
дата: 27.01.17 | 19:09
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