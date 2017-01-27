Архангельск: Новости компаний

О многих возможностях использования компьютера большинство пожилых людей даже не догадываются. В наши дни компьютер и интернет - это жизненная необходимость для каждого человека!
На курсах компьютерной грамотности в библиотеке люди зрелого возраста изучают:
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как вести активную деловую и личную переписку (вместо бумажных писем);
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создать и вести свой блог, печатать свои мемуары (вместо печатной машинки);
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читать газеты в электронном варианте (вместо подписки на газеты);
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слушать музыкальные записи (вместо магнитофона);
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многократно просматривать понравившиеся фильмы (вместо видеомагнитофона);
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просматривать телевизионные передачи (вместо телевизора).
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записаться к врачу, не выходя из дома.
Компьютер и Интернет – это еще одна степень свободы, наравне с личным автомобилем. Они помогают открыть не только дверь во двор, но в целый мир, сокращая расстояния до любой точки земного шара. Стоит всего лишь протянуть руку и нажать на клавишу.
Ждём всех желающих обучиться компьютерной грамотности в библиотеке по четвергам и пятницам в 11 часов. Адрес библиотеки: улица Холмогорская, дом 16.
Записаться на курсы можно по телефону: 62-78-29