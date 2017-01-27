Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Курсы компьютерной грамотности проходят в архангельской библиотеке дважды в неделю В библиотеке № 17 округа Майская горка продолжают работу курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Желающих обучиться компьютерной грамотности ждут по четвергам и пятницам.



На курсах компьютерной грамотности в библиотеке люди зрелого возраста изучают:

как вести активную деловую и личную переписку (вместо бумажных писем);

создать и вести свой блог, печатать свои мемуары (вместо печатной машинки);

читать газеты в электронном варианте (вместо подписки на газеты);

слушать музыкальные записи (вместо магнитофона);

многократно просматривать понравившиеся фильмы (вместо видеомагнитофона);

просматривать телевизионные передачи (вместо телевизора).

записаться к врачу, не выходя из дома.

Компьютер и Интернет – это еще одна степень свободы, наравне с личным автомобилем. Они помогают открыть не только дверь во двор, но в целый мир, сокращая расстояния до любой точки земного шара. Стоит всего лишь протянуть руку и нажать на клавишу.



Ждём всех желающих обучиться компьютерной грамотности в библиотеке по четвергам и пятницам в 11 часов. Адрес библиотеки: улица Холмогорская, дом 16.



Записаться на курсы можно по телефону: 62-78-29

О многих возможностях использования компьютера большинство пожилых людей даже не догадываются. В наши дни компьютер и интернет - это жизненная необходимость для каждого человека!На курсах компьютерной грамотности в библиотеке люди зрелого возраста изучают:Компьютер и Интернет – это еще одна степень свободы, наравне с личным автомобилем. Они помогают открыть не только дверь во двор, но в целый мир, сокращая расстояния до любой точки земного шара. Стоит всего лишь протянуть руку и нажать на клавишу.Ждём всех желающих обучиться компьютерной грамотности в библиотеке по четвергам и пятницам в 11 часов. Адрес библиотеки: улица Холмогорская, дом 16.Записаться на курсы можно по телефону: 62-78-29 Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: cbs просмотров: 48

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть