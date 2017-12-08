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Квартиры, из окон которых виден весь Архангельск - с эксклюзивной скидкой

сегодня 12:11
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При покупке четырех пентхаусов на 25-м этаже ЖК «Империал» холдинга «Аквилон-Инвест» предоставляется скидка до 1 млн. рублей и в подарок – машиноместо в паркинге. Все подробности по телефону 65-00-08.
 
 
 
 
 
 
 
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Строительство жилого комплекса «Империал» стало знаковым событием для столицы Поморья. Первый в Архангельске 25-этажный жилой дом возводится с использованием передовых технологий. Общая готовность здания площадью более 38 тыс. кв. м, в котором запроектирована 301 квартира самой разно­образной планировки: от небольших студий до пентхаусов с собственной террасой, приближается к 100%.

Уникальное месторасположение ЖК «Империал» заметно выделяет его среди новостроек города. Дом расположен на пересечении двух основных магистралей Архангельска – улицы Воскресенской и проспекта Обводный канал. Высокий уровень транспортной доступности комплекса и развитая инфраструктура вокруг позволят будущим жильцам найти все необходимое поблизости не только для повседневной жизни, но отличного проведения выходного дня.

Высота ЖК «Империал» – 93 метра. Добраться до 25-го этажа владельцы расположенных там квартир смогут всего за 50 секунд на одном из четырех скоростных малошумных лифтов OTIS с оборудованием, обеспечивающим плавность хода и системой контроля доступа на этаж.  В каждом из четырех эксклюзивных пентхаусов площадью от 108 до 193 кв. м есть большой балкон, лоджия или терраса, предусмотрена установка камина. Для квартир разработаны три варианта планировок и четыре стилистических решения интерьеров.

При разработке проектов прежде всего учитывалось одно из главных достоинств – живописный панорамный вид с высоты 25-го этажа. Комнаты расположены таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение и выгодно подчеркнуть открывающуюся из окон перспективу. Концептуальные дизайн-проекты планировки и отделки квартир будущие владельцы получат в подарок от холдинга «Аквилон-Инвест».

Для квартиры площадью 108 кв. м предусмотрена трех- и четырехкомнатная планировка. При этом сохраняется место для вместительных шкафов и гардеробных, двух ванных комнат. Сочетание функциональности и комфорта обеспечивает разработанный специалистами дизайн-бюро «A-desing» интерьер в стиле «Minimal», который характеризуется лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции.
 
Главной изюминкой пентхауса площадью 150 кв. м является большая (36,5 кв. м) открытая терраса с видом на Северную Двину. Застекленный балкон проходит сразу через две комнаты, а в двух спальнях выполнено панорамное остекление. Близкая к природе обстановка в квартире создается отделкой в стиле «Natural», с использованием экологических материалов, простых форм и максимума свободного пространства.
 
В квартире площадью 154 кв. м возможно размещение как четырех, так и пяти комнат со встроенными шкафами или гардеробными, а также от одной до трех ванных комнат. С трех больших балконов открывается замечательный вид на город и его окрестности. Для этого пентхауса предлагается интерьер в стиле «Classic», основанный на балансе классических элементов и современных технологий.
 
Пентхаус площадью 195 кв. м с интерьером в стиле «Culture» является двухуровневой квартирой с большой панорамной террасой, выходящей на проспект Обводный канал. Вертикальное деление пространства разбивает его на две изолированные зоны – общую и приватную. Первый этаж полностью занимают просторная гостиная, гардеробная и кухня с четырьмя выходами на террасу, вариантами размещения камина или домашнего кинотеатра, на втором – четыре комнаты с панорамным остеклением, ванными комнатами и сауной.
 
Напомним, что ЖК «Империал» спроектирован и строится с большим запасом прочности: фундамент состоит из 1,5 тысяч железобетонных свай, несущая способность рассчитана на 50 этажей. Особое внимание уделяется пожарной безопасности: используются только негорючие материалы, современные системы пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения. В целом зданию присвоена самая высокая - первая степень огнестойкости. В ЖК «Империал» все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, что позволяет получить существенную экономию по оплате отопления. В здании предусмотрены две независимые насосные станции высокого давления, каждая будет подавать воду с 1-го по 11-й этаж и с 12-го по 25-й.

В ЖК «Империал» реализован принцип «квартира – лифт – паркинг». Для удобства жителей на территории комплекса построена крытая автостоянка, включающая один подземный и два надземных этажа, откуда жильцы высотки смогут попасть напрямую в свой подъезд, а затем и на этаж, не покидая здание. В декабре при приобретении пентхауса площадью 195 кв. м его владелец получает в подарок семейный паркинг на два автомобиля, при покупке трех других пентхаусов подарком станет стандартное машиноместо.

В рамках благоустройства прилегающей к ЖК «Империал» территории оборудуются асфальтированные гостевые парковки, выполняется устройство тротуаров из плитки на площади более 2,2 тыс. кв. м, 310 кв. м. газона, укрепленного георешеткой, и почти 1,3 тыс. кв. м отводится под озеленение. Во дворе дома смонтирована большая детская площадка.
Автор: akviloninvest
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