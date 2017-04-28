наверх
Новости Архангельска
28 апреля, пятница 17:48
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Лекции на тему охраны памятников истории и культуры состоялись в библиотеке

В Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова завершилась Декада охраны памятников истории и культуры, ежегодно проходящая в апреле.
Открыла цикл мероприятий в библиотеке «Встреча влюбленных в Верколу». Название этой пинежской деревни, родины Федора Абрамова, известно далеко за пределами Архангельского севера. Сегодня Веркола – это историческое, культурное и очень гостеприимное место на карте области, известное такими достопримечательностями, как Артемиево-Веркольский монастырь и литературно-мемориальный музей Федора Александровича Абрамова.

К тому же в июне 2017 года уже в 5-й раз в Верколе пройдет фестиваль «Веркольские первоцветы», объединяющий самых разных творческих людей. О программе юбилейного фестиваля собравшимся в библиотеке рассказала его организатор Дарья Рябова, а те гости, кто уже бывал в Верколе, делились своими впечатлениями и творческими подарками.
 
24 апреля, в рамках Декады охраны памятников, перед учащимися средних классов в библиотеке выступала старший научный сотрудник Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Любовь Анатольевна Горбунова. Её лекции-презентации на тему «Христианские православные праздники» познакомили школьников с северной иконописью, основными канонами и сюжетами, которые они могут увидеть в музеях или храмах. 
 
Завершился цикл мероприятий, посвященных охране памятников истории и культуры, презентациями о достопримечательностях родного города. Для учащихся начальных классов были проведены краеведческие часы «Детство в военном Архангельске» с рассказом о памятниках, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны. Для старшеклассников – лекция-презентация «Принимаю ответственность на себя» – о жизни и деятельности адмирала Флота СССР Николая Кузнецова, памятник которому появился в Архангельске в 2010 году.
 
О других мероприятиях библиотеки можно узнать по телефонам: 28-57-05, 28-57-03.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: cbs
просмотров: 39
дата: 28.04.17 | 17:10
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080