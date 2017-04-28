Архангельск: Новости компаний

В Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова завершилась Декада охраны памятников истории и культуры, ежегодно проходящая в апреле.

Открыла цикл мероприятий в библиотеке «Встреча влюбленных в Верколу». Название этой пинежской деревни, родины Федора Абрамова, известно далеко за пределами Архангельского севера. Сегодня Веркола – это историческое, культурное и очень гостеприимное место на карте области, известное такими достопримечательностями, как Артемиево-Веркольский монастырь и литературно-мемориальный музей Федора Александровича Абрамова.



К тому же в июне 2017 года уже в 5-й раз в Верколе пройдет фестиваль «Веркольские первоцветы», объединяющий самых разных творческих людей. О программе юбилейного фестиваля собравшимся в библиотеке рассказала его организатор Дарья Рябова, а те гости, кто уже бывал в Верколе, делились своими впечатлениями и творческими подарками.

24 апреля, в рамках Декады охраны памятников, перед учащимися средних классов в библиотеке выступала старший научный сотрудник Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Любовь Анатольевна Горбунова. Её лекции-презентации на тему «Христианские православные праздники» познакомили школьников с северной иконописью, основными канонами и сюжетами, которые они могут увидеть в музеях или храмах.

Завершился цикл мероприятий, посвященных охране памятников истории и культуры, презентациями о достопримечательностях родного города. Для учащихся начальных классов были проведены краеведческие часы «Детство в военном Архангельске» с рассказом о памятниках, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны. Для старшеклассников – лекция-презентация «Принимаю ответственность на себя» – о жизни и деятельности адмирала Флота СССР Николая Кузнецова, памятник которому появился в Архангельске в 2010 году.

О других мероприятиях библиотеки можно узнать по телефонам: 28-57-05, 28-57-03.