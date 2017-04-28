Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Летняя языковая площадка начнёт работать в Архангельске в июне Третий год подряд руководство школы организует творческую летнюю площадку с изучением английского языка для школьников 7-15 лет. Площадка станет находкой для школьников, которые остаются на летние месяцы в городе.



Программа курса построена по методике временного "языкового погружения". Кроме ежедневных уроков английского, ребят ждут развлекательные мероприятия в рамках творческой мастерской (творческие мастер-классы, экскурсии, выезды в библиотеку и музеи).



Языковые занятия проводятся штатными преподавателями высокого уровня, прошедшими международную стажировку, а также носителями языка.



Позаботьтесь о летнем препровождении Ваших детей уже сейчас! Они не только пополнят свои знания в увлекательном формате, но и отлично проведут время, приобретут новых друзей!



При раннем бронировании предлагаются скидки. Все материалы предоставляются. Для Вашего удобства площадки организованы в двух офисах города: Тимме, 25 и Московский, 45.



Количество мест на каждую смену ограничено! Расписание смен для каждой возрастной группы и дополнительную информацию можно получить по номеру 629-609 или в группе Занятия обещают дать всем желающим возможность интересно и с пользой провести летние каникулы. Программа рассчитана на 10 дней, занятия проходят в будни в дневное время.Программа курса построена по методике временного "языкового погружения". Кроме ежедневных уроков английского, ребят ждут развлекательные мероприятия в рамках творческой мастерской (творческие мастер-классы, экскурсии, выезды в библиотеку и музеи).Языковые занятия проводятся штатными преподавателями высокого уровня, прошедшими международную стажировку, а также носителями языка.Позаботьтесь о летнем препровождении Ваших детей уже сейчас! Они не только пополнят свои знания в увлекательном формате, но и отлично проведут время, приобретут новых друзей!При раннем бронировании предлагаются скидки. Все материалы предоставляются. Для Вашего удобства площадки организованы в двух офисах города: Тимме, 25 и Московский, 45.Количество мест на каждую смену ограничено! Расписание смен для каждой возрастной группы и дополнительную информацию можно получить по номеру 629-609 или в группе ВК. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Елена М. просмотров: 35

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