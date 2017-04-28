Архангельск: Новости компаний

Занятия обещают дать всем желающим возможность интересно и с пользой провести летние каникулы. Программа рассчитана на 10 дней, занятия проходят в будни в дневное время.
Программа курса построена по методике временного "языкового погружения". Кроме ежедневных уроков английского, ребят ждут развлекательные мероприятия в рамках творческой мастерской (творческие мастер-классы, экскурсии, выезды в библиотеку и музеи).
Языковые занятия проводятся штатными преподавателями высокого уровня, прошедшими международную стажировку, а также носителями языка.
Позаботьтесь о летнем препровождении Ваших детей уже сейчас! Они не только пополнят свои знания в увлекательном формате, но и отлично проведут время, приобретут новых друзей!
При раннем бронировании предлагаются скидки. Все материалы предоставляются. Для Вашего удобства площадки организованы в двух офисах города: Тимме, 25 и Московский, 45.
Количество мест на каждую смену ограничено! Расписание смен для каждой возрастной группы и дополнительную информацию можно получить по номеру 629-609 или в группе
ВК.