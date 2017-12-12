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Li`Raw (Лиро) выпустил дебютный альбом «Пьедестал»

сегодня 22:15
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В ноябре популярный певец Li`Raw (Лиро) выпустил дебютный альбом, который получил название «Пьедестал».
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В трек-лист новинки вошло 11 композиций, многие из которых уже успели стать настоящими хитами в России.

Основной объем работы над дебютным альбомом «Пьедестал» пришелся на октябрь и ноябрь. Первым синглом с альбома стала композиция «Стальной Хрусталь»: Лиро записал ее еще летом, а в сентябре в Москве музыкант со своей командой снял видеоклип на эту песню.

Комментируя событие, Лиро отмечает, что альбом записывался без спешки: «Песни были написаны чуть раньше, поэтому перед релизом пришлось только провести небольшую редакцию над инструментальной составляющей. В несколько композиций прописали «живые» гитары, также есть очень «вкусные» соло-партии. Это мой первый полноценный альбом, и я безмерно рад, что это наконец-то произошло».

Отметим, что использование «живых» инструментов уже успело стать отличительной чертой всего творчества Li`Raw. Например, при создании композиции «Регион 65 part.3» использовались живые барабаны, виолончели и детский хор.

В альбоме «Пьедестал» затронуты актуальные темы любви и философии. Музыкант старался создать разное настроение в альбоме, чтобы его воспринимали как целостную работу, а у поклонников не возникало желания слушать песни выборочно.

Первая презентация новинки состоялась 22 ноября 2017 года в «Мумий Тролль Music Bar» в Москве. 5 декабря 2017 года в Южно-Сахалинске, на малой родине музыканта, с успехом прошел сольный концерт.
Автор: profpr
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