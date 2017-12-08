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Либерал-демократы назвали решение по делу о «северных» победой здравого смысла

сегодня 14:38
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Конституционный суд РФ огласил свое решение по делу «МРОТ +/- «северные». Отныне работодатель обязан платить работникам северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда. Депутаты от ЛДПР назвали это решение победой здравого смысла.
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Напомним, уже больше года многие работодатели выплачивают минимальную зарплату, включая в нее «северные», чем вызывают справедливое недовольство у работников. Единый подход был выработан летом 2016 года определениями Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, после чего суды повсеместно стали занимать позицию работодателей. Это решение не нашло поддержки у депутатов от ЛДПР, которые не раз выступали против и вносили свои законодательные инициативы и проекты.

– Мы в ЛДПР всегда были и будем на стороне простых людей, – комментирует руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергей Пивков. – Для нас очевидно, что «северные» должны начисляться сверх минимальной зарплаты, иначе какой в них смысл?! Мы не раз публично заявляли свою позицию, вносили проекты решений и законодательных инициатив, но не находили поддержки у большинства депутатского корпуса. Мы отправили множество писем в различные инстанции с требованием решить проблему в пользу людей, поэтому полностью поддерживаем сегодняшнее решение Конституционного Суда! Считаю это общей победой наших депутатов, активистов, лидеров профсоюзных организаций и многих других участников процесса. Сегодняшнее решение я бы назвал победой здравого смысла!
Постановление Конституционного Суда не подлежит оспариванию и вступает в силу со дня принятия. В то же время разговоры о необходимости изменений в системе северных льгот в обществе звучат все чаще.

–  Мы готовы поддержать изменения, но только если они пойдут на пользу северным территориям, – заявил депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе, курирующий Архангельскую область, Олег Лавров. – Север снова должен стать привлекательным, только тогда мы сможем остановить отток населения! Из Архангельской области, например, ежегодно уезжают тысячи человек. Люди переезжают в более комфортные климатические условия центра или юга страны, тем более что средняя зарплата там зачастую выше. Многим просто не хватает стимула оставаться в родном регионе, а уже тем более переехать на север – туда, где недостаток солнца, сложные климат и экология. Повторюсь, пересматривать систему северных льгот необходимо, но только в пользу людей и развития северных территорий. Такие изменения ЛДПР готова поддержать!      
Автор: sapivkov.ru
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сегодня 14:38
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