Либерал-демократы назвали решение по делу о «северных» победой здравого смысла
сегодня 14:38
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Конституционный суд РФ огласил свое решение по делу «МРОТ +/- «северные». Отныне работодатель обязан платить работникам северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда. Депутаты от ЛДПР назвали это решение победой здравого смысла.
Напомним, уже больше года многие работодатели выплачивают минимальную зарплату, включая в нее «северные», чем вызывают справедливое недовольство у работников. Единый подход был выработан летом 2016 года определениями Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, после чего суды повсеместно стали занимать позицию работодателей. Это решение не нашло поддержки у депутатов от ЛДПР, которые не раз выступали против и вносили свои законодательные инициативы и проекты.
– Мы в ЛДПР всегда были и будем на стороне простых людей, – комментирует руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергей Пивков. – Для нас очевидно, что «северные» должны начисляться сверх минимальной зарплаты, иначе какой в них смысл?! Мы не раз публично заявляли свою позицию, вносили проекты решений и законодательных инициатив, но не находили поддержки у большинства депутатского корпуса. Мы отправили множество писем в различные инстанции с требованием решить проблему в пользу людей, поэтому полностью поддерживаем сегодняшнее решение Конституционного Суда! Считаю это общей победой наших депутатов, активистов, лидеров профсоюзных организаций и многих других участников процесса. Сегодняшнее решение я бы назвал победой здравого смысла!
Постановление Конституционного Суда не подлежит оспариванию и вступает в силу со дня принятия. В то же время разговоры о необходимости изменений в системе северных льгот в обществе звучат все чаще.
– Мы готовы поддержать изменения, но только если они пойдут на пользу северным территориям, – заявил депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе, курирующий Архангельскую область, Олег Лавров. – Север снова должен стать привлекательным, только тогда мы сможем остановить отток населения! Из Архангельской области, например, ежегодно уезжают тысячи человек. Люди переезжают в более комфортные климатические условия центра или юга страны, тем более что средняя зарплата там зачастую выше. Многим просто не хватает стимула оставаться в родном регионе, а уже тем более переехать на север – туда, где недостаток солнца, сложные климат и экология. Повторюсь, пересматривать систему северных льгот необходимо, но только в пользу людей и развития северных территорий. Такие изменения ЛДПР готова поддержать!