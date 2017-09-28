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Любителей поэзии приглашают на вечер, посвящённый юбилею Марины Цветаевой

сегодня 15:38
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8 октября исполнится 125 лет со дня рождения великого русского поэта – Марины Цветаевой. Именно в этот день в Архангельском городском культурном центре состоится литературно-музыкальный вечер «Мне имя – Марина».
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Цветаеву называют самым крупным поэтом XX века. «Равенство дара души и глагола — вот поэт», - так сформулировала определение поэта Марина Цветаева. Творчество Цветаевой бесконечно любимо читателями и почитателями её таланта, а на поэтические вечера неизменно собираются полные залы.
 
В юбилейный день рождения М.И. Цветаевой гости вечера услышат стихи и автобиографическую прозу поэта, песни на её стихи и увидят хореографические зарисовки, навеянные поэзией Цветаевой. В программе примут участие народные коллективы культурного центра: литературно-музыкальный театр «Словица», солисты академического хора «Серебряные росы» и вокальной студии «Риальто», хореографический ансамбль «Овация».
 
Всех любителей поэзии ждем 8 октября в 15 часов в малом зале АГКЦ.
Автор: АГКЦ
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