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Ломоносовская библиотека приглашает северян на курсы ораторского мастерства

сегодня 19:20
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Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова вновь приглашает на курсы ораторского мастерства.
 
 
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Нет ничего проще, а вместе с тем и сложнее, прекраснее и трагичнее, чем человеческое общение. В нем — источник наших радостей и огорчений, надежд и успехов. Нет профессии, которая не требовала бы общения. Без речи невозможны деловые контакты: переговоры, беседы, выступления на совещаниях и презентациях.

Американский  политик и бизнесмен Д. Уэбстер заметил: «Заберите у меня все, чем я обладаю, но оставьте мне мою речь. И скоро я обрету все, что имел». А Джон Роберт Паркинсон в книге «Люди сделают так, как захотите вы» пишет: «Наверное, можно скрыть свое происхождение, образование и прочее, но большинству людей это не удается — их выдает речь».

Если вы хотите быть успешными, уверенно подниматься по карьерной лестнице, говорить красиво, логично, грамотно, доходчиво, уверенно держаться на публике, управлять аудиторией, то в этом вам непременно помогут курсы ораторского мастерства, которые вновь организуются в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова.

Первое занятие курсов состоится 29 сентября в 17.30. в читальном зале библиотеки по адресу: Троицкий проспект, 64. Справки по телефонам: 20-15-76 и 28-57-05.
Автор: cbs
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