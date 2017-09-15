Ломоносовская библиотека приглашает северян на курсы ораторского мастерства

Нет ничего проще, а вместе с тем и сложнее, прекраснее и трагичнее, чем человеческое общение. В нем — источник наших радостей и огорчений, надежд и успехов. Нет профессии, которая не требовала бы общения. Без речи невозможны деловые контакты: переговоры, беседы, выступления на совещаниях и презентациях.Американский политик и бизнесмен Д. Уэбстер заметил: «Заберите у меня все, чем я обладаю, но оставьте мне мою речь. И скоро я обрету все, что имел». А Джон Роберт Паркинсон в книге «Люди сделают так, как захотите вы» пишет: «Наверное, можно скрыть свое происхождение, образование и прочее, но большинству людей это не удается — их выдает речь».Если вы хотите быть успешными, уверенно подниматься по карьерной лестнице, говорить красиво, логично, грамотно, доходчиво, уверенно держаться на публике, управлять аудиторией, то в этом вам непременно помогут курсы ораторского мастерства, которые вновь организуются в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова.Первое занятие курсов состоится 29 сентября в 17.30. в читальном зале библиотеки по адресу: Троицкий проспект, 64. Справки по телефонам: 20-15-76 и 28-57-05.