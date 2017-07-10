Лужайка-почитайка приглашает юных архангельских читателей

С 4 июля в привокзальной детской библиотеке №8 начал работу летний читальный зал «Лужайка-почитайка». Место и время встречи – игровая площадка у дома на ул. Тимме, 4, каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов.

В течение всех летних каникул библиотека будет радовать читателей интересной литературой, новинками периодики, играми, викторинами, конкурсами.



В летнем читальном зале можно записаться в библиотеку и стать ее постоянным читателем, а можно в рамках паркового режима работы выбрать чтение по душе, не прибегая к процедуре регистрации.

Малышей библиотека порадует как настольными, так и веселыми подвижными играми, интересными рассказами и сказками, конкурсами, увлекательными мастер-классами. Чтение по душе найдется и для взрослых.

Каждый вторник и четверг для юных читателей будут проводиться познавательные и игровые мероприятия, викторины.

Так 4 июля для ребят была организована игровая программа ко Дню летних именинников «Это сладкое слово «Дружба». На мероприятии дети послушали притчу о дружбе, поучаствовали в викторине «Угадай литературного друга», собрали пословицы о дружбе, поиграли в игры «Миксер», «Неразлучные друзья», «Перестройка» и сделали коллективный «цветок дружбы» из бумаги.

6 июля юные читатели приняли участие в мероприятии к Всемирному Дню шоколада «Что вам надо? Шоколада!». Для ребят была проведена игра – викторина «Шоколадный счастливчик», из которой дети узнали интересные факты о шоколаде и вспомнили литературных сладкоежек.

На следующей неделе Привокзальная детская библиотека №8 приглашает детвору на игровую программу «Праздничный парад загадок, викторин, подвижных игр, шарад» и игровые шалилки «Игромания. Жизнь за пределами Интернета».

Работа «Лужайки-почитайки» организована в рамках Летнего марафона в Архангельске.

Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону 20-29-08.