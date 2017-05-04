Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события МКЦ «Луч» проводит всероссийскую акцию «Письмо Победы» Волонтёры молодёжного культурного центра «Луч» уже проводят акцию в школах города. Все письма будут вручены в дни празднования Великой Победы в мае Часто ли вы задумывались, как вашей семьи коснулась война? Что лично вы сделали для сохранения памяти о подвиге наших предков? Часто ли мы помогаем ветеранам? Мы задались этими вопросами, и так родилась акция «Письмо Победы»!



Акция заключается в написании молодежью «писем в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной. В письме максимально отражается личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы.



Волонтёры молодёжного культурного центра «Луч» уже проводят акцию в школах города. Все письма будут вручены в дни празднования Великой Победы в мае.

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