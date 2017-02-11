Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Машино-место официально признано объектом недвижимости В 2017 году рынок недвижимости России пополнился новым объектом гражданских прав. Машино-место в подземных стоянках и многоэтажных паркингах стало полноценным объектом недвижимости.



Купить такой объект недвижимости можно в ипотеку, поскольку банки на сегодняшний день может взять машино-место в качестве залога. Сейчас законодательно установлены требования к допустимым размерам машино-места. Приказом Минэкономразвития России определены минимально допустимые размеры машино-места - 5,3 х 2,5 м и максимально допустимые размеры - 6,2 х 3,6 м. Размеры рассчитаны относительно габаритов легковых автомобилей.



В настоящее время «Аквилон-инвест» располагает в своих паркингах 300 свободными машино-местами, общей площадью почти 7 тыс. кв. м. В частности подземными встроенные паркинги предусмотрены в



Эксперты в сфере недвижимости отмечают устойчивую тенденцию: с каждым годом все больше покупателей квартир в современных жилых комплексах обращает внимание не только на общий уровень комфорта в доме, но и на инфраструктуру, в том числе и на решение «парковочного вопроса».



Именно поэтому жилые комплексы, возводимые холдингом «Аквилон-инвест» в центральной части Архангельска в обязательном порядке предусматривают встроенные паркинги. При этом них обеспечен максимальный комфорт: при движении по маршруту «паркинг – лифт - квартира» не нужно будет выходить на улицу.



- Выбрав стратегический курс на строительство жилья повышенной комфортности, холдинг «Аквилон-Инвест» проектирует и возводит жилые комплексы с учетом необходимости размещения личных автомобилей. Большинство из наших домов имеют подземные и встроенные гаражные комплексы, - отметил заместитель директора холдинга «Аквилон-Инвест» по проектам коммерческой недвижимости Андрей Четвериков. - Особо отмечу гаражный комплекс «Юпитер», не привязанный напрямую к нашим новостройкам. Расположенный в самом центре города, он способен одновременно защитить от непогоды и дворовых хулиганов несколько сотен автомобилей.



Стоимость зависит от этажа и площади парковочного места, начинаясь от вполне доступных 500 тысяч рублей. При этом гаражи или паркинги в различных районах Архангельска можно приобрести по специальной цене со скидкой 100 тыс. рублей. Если сопоставить все дополнительные расходы, которые несет автовладелец при хранении машины на улице (расход топлива на прогрев, повышенный износ двигателя при «холодном пуске», значительные затраты времени на постоянную очистку от снега, возможность повреждения кузова от действия хулиганов и нежелание страховых компаний возмещать ущерб в адекватном размере), то приобретение гаража становится не просто инвестиционно привлекательным делом, но и реально экономит средства.



Напомним, что жилые комплексы, возводимые холдингом «Аквилон-инвест» в центральной части Архангельска в обязательном порядке предусматривают встроенные паркинги.Купить такой объект недвижимости можно в ипотеку, поскольку банки на сегодняшний день может взять машино-место в качестве залога. Сейчас законодательно установлены требования к допустимым размерам машино-места. Приказом Минэкономразвития России определены минимально допустимые размеры машино-места - 5,3 х 2,5 м и максимально допустимые размеры - 6,2 х 3,6 м. Размеры рассчитаны относительно габаритов легковых автомобилей.В настоящее время «Аквилон-инвест» располагает в своих паркингах 300 свободными машино-местами, общей площадью почти 7 тыс. кв. м. В частности подземными встроенные паркинги предусмотрены в ЖК «Империал», ЖК «Омега Хаус», ЖК «Альфа», ЖК «Зеленый Квартал», ЖК «Резиденция».Эксперты в сфере недвижимости отмечают устойчивую тенденцию: с каждым годом все больше покупателей квартир в современных жилых комплексах обращает внимание не только на общий уровень комфорта в доме, но и на инфраструктуру, в том числе и на решение «парковочного вопроса».Именно поэтому жилые комплексы, возводимые холдингом «Аквилон-инвест» в центральной части Архангельска в обязательном порядке предусматривают встроенные паркинги. При этом них обеспечен максимальный комфорт: при движении по маршруту «паркинг – лифт - квартира» не нужно будет выходить на улицу.- Выбрав стратегический курс на строительство жилья повышенной комфортности, холдинг «Аквилон-Инвест» проектирует и возводит жилые комплексы с учетом необходимости размещения личных автомобилей. Большинство из наших домов имеют подземные и встроенные гаражные комплексы, - отметил заместитель директора холдинга «Аквилон-Инвест» по проектам коммерческой недвижимости Андрей Четвериков. - Особо отмечу гаражный комплекс «Юпитер», не привязанный напрямую к нашим новостройкам. Расположенный в самом центре города, он способен одновременно защитить от непогоды и дворовых хулиганов несколько сотен автомобилей.Стоимость зависит от этажа и площади парковочного места, начинаясь от вполне доступных 500 тысяч рублей. При этом гаражи или паркинги в различных районах Архангельска можно приобрести по специальной цене со скидкой 100 тыс. рублей. Если сопоставить все дополнительные расходы, которые несет автовладелец при хранении машины на улице (расход топлива на прогрев, повышенный износ двигателя при «холодном пуске», значительные затраты времени на постоянную очистку от снега, возможность повреждения кузова от действия хулиганов и нежелание страховых компаний возмещать ущерб в адекватном размере), то приобретение гаража становится не просто инвестиционно привлекательным делом, но и реально экономит средства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 47

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