Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
988
13.12.17
960
12.12.17
817
13.12.17
674
13.12.17
660
13.12.17
651
13.12.17
647
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
На заметку | Главные новости

Материнский капитал - на образование детей

вчера 23:03
36 0
За время действия программы материнского капитала 6 тысяч семей Архангельской области направили средства МСК на образование детей.
 >
Средствами материнского капитала можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня, начиная с детского сада и заканчивая высшим учебным заведением, находящихся на территории России и имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Направить материнский капитал можно на обучение любого ребенка в семье или сразу нескольких детей при условии, что ребенку, давшему право на маткапитал, исполнилось три года. Важен и возраст обучающегося: на начало обучения возраст ребенка не должен превышать 25 лет.

Для того, чтобы использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, необходимо представить заверенную образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных услуг. На оплату содержания ребенка в образовательном учреждении или в детском саду - договор между образовательной организацией и владельцем сертификата, включающий в себя обязательства организации по содержанию и (или) присмотру и уходу за ребенком и расчет размера платы за это.

С помощью материнского капитала можно также оплатить проживание ребенка в общежитии. Для этого вместе с заявлением о распоряжении средствами маткапитала владельцу сертификата необходимо представить договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы, а также справку из образовательной организации, подтверждающую проживание ребенка в общежитии.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в территориальный орган ПФР или  оформить в электронном виде с помощью Личного кабинета гражданина на сайте www.pfrf.ru.

Напоминаем, в 2017 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Срок распоряжения средствами материнского капитала временем не ограничен.
Автор: pfr
36 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
На заметку | Новости раздела
 
Каждый собственник может защитить свою недвижимость
Каждый собственник может защитить свою недвижимость
Региональное Управления Росреестра предлагает надежный способ защиты собственности от мошенников, действующих по поддельным доверенностям.
вчера 23:05
36
 
Материнский капитал - на образование детей
Материнский капитал - на образование детей
За время действия программы материнского капитала 6 тысяч семей Архангельской области направили средства МСК на образование детей.
вчера 23:03
37
 
Для архангельских предпринимателей пройдёт семинар по пожарно-техническому минимуму
Для архангельских предпринимателей пройдёт семинар по пожарно-техническому минимуму
8 декабря пройдёт последний в этом году бесплатный семинар «Пожарно-технический минимум» для субъектов среднего и малого бизнеса с выдачей удостоверения установленного образца.
вчера 23:02
35
 
ФСС приглашает работодателей на семинары по работе с электронными больничными
ФСС приглашает работодателей на семинары по работе с электронными больничными
Семинары состоятся 19, 21 и 25 декабря в Архангельском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
вчера 16:56
97
 
Библиотека приглашает в мир музыки
Библиотека приглашает в мир музыки
В декабре Маймаксанская библиотека №6 приглашает читателей на музыкальный ретрочас «Старая пластинка».
вчера 16:55
104
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080