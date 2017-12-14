Материнский капитал - на образование детей
вчера 23:03
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За время действия программы материнского капитала 6 тысяч семей Архангельской области направили средства МСК на образование детей.
Средствами материнского капитала можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня, начиная с детского сада и заканчивая высшим учебным заведением, находящихся на территории России и имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Направить материнский капитал можно на обучение любого ребенка в семье или сразу нескольких детей при условии, что ребенку, давшему право на маткапитал, исполнилось три года. Важен и возраст обучающегося: на начало обучения возраст ребенка не должен превышать 25 лет.
Для того, чтобы использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, необходимо представить заверенную образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных услуг. На оплату содержания ребенка в образовательном учреждении или в детском саду - договор между образовательной организацией и владельцем сертификата, включающий в себя обязательства организации по содержанию и (или) присмотру и уходу за ребенком и расчет размера платы за это.
С помощью материнского капитала можно также оплатить проживание ребенка в общежитии. Для этого вместе с заявлением о распоряжении средствами маткапитала владельцу сертификата необходимо представить договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы, а также справку из образовательной организации, подтверждающую проживание ребенка в общежитии.
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в территориальный орган ПФР или оформить в электронном виде с помощью Личного кабинета гражданина
на сайте www.pfrf.ru.
Напоминаем, в 2017 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Срок распоряжения средствами материнского капитала временем не ограничен.