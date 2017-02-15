Архангельск: Новости компаний

В областном Доме молодежи продолжается серия волонтерских акций под общим названием «Доброе дело». Уже вторая по счету акция состоялась 14 февраля в Международный день дарения книг.

Волонтеры Дома молодежи вышли на улицы Архангельска с миссией рассказать горожанам о празднике и, конечно же, подарить книгу. В областном центре эта акция состоялась впервые.

«Волонтеры Дома молодежи с удовольствием провели акцию, приуроченную к Международному дню дарения книг. Она состоялась в рамках серии волонтерских акций «Доброе дело», - рассказала начальника отдела организационно-массовой работы Молодежного центра Александра Иванова. - Ни для кого не секрет, что книга – лучший подарок. В век интернета, гаджетов, телефонов, компьютеров подарить настоящую книгу с бумажными страницами, полистать ее, всегда приятно. Вдвойне приятно получить такой неожиданный, добрый подарок.

Праздник является одним из самых молодых в мире, так как ему всего три года. Несмотря на это, он успел объединить всех, кто любит читать и дарить книги. Идея праздника родилась у американки Эмми Бродмур после того, как сын спросил ее, почему не существует дня, когда бы люди дарили друг другу книги. Теперь эту инициативу поддерживают во всем мире.

Волонтер Влада Мелкова в подобных акциях участвует не первый раз.

«Безусловно, такие акции нужны, потому что они, прежде всего, делают людей добрее. Дарение книги подразумевает под собой способ к саморазвитию личности, потому что в книге можно найти себя и раскрыть новые стороны происходящего»,- поделилась впечатлениями Влада Мелкова.

Напомним, что стать волонтёром Дома молодёжи может любой желающий. Для этого необходимо в рабочее время подойти по адресу: ул. Шубина, д. 9, кабинет №204 и заполнить заявку. Можно воспользоваться электронной почтой: aleksandra.i@dommol29.ru.



На сегодняшний день в областном Доме молодёжи зарегистрировано более 180 добровольцев только из Архангельска.