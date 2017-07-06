Минэкономразвития России предлагает внести изменения в федеральные законы
сегодня 22:38
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Минэкономразвития России подготовлены изменения, касающиеся кадастрового учета и государственной регистрации недвижимости.
В случае одобрения законопроекта парламентариями будут внесены изменения в порядок осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, а также в порядок взаимодействия органа регистрации прав с органами государственной власти (местного самоуправления), кадастровыми инженерами.
С документом можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пройдя по
ссылке.
В настоящее время проводятся публичные обсуждения в отношении текста проекта. Замечания и предложения по их изменению могут быть направлены до 13.07.2017:
- через портал всеми зарегистрированными на нем пользователями;
- на электронный адрес разработчика (SHestakovaNV@economy.gov.ru).