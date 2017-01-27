Архангельск: Новости компаний

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Минэкономразвития России приглашает к сотрудничеству северян

Жители Архангельской области могут принять участие в подготовке Стратегии-2035.

В 2017 году федеральным Министерством экономического развития будет разработана Стратегия социально-экономического развития России на период до 2035 года. Согласно поручению главы государства, в документе должна быть не только определена система долгосрочных приоритетов, целей и задач государственной политики, но и учтены интересы рядовых граждан.

Работа над Стратегией ведется с участием специалистов государственных и негосударственных структур, сотрудников ведущих аналитических центров страны, экспертов по ключевым областям социально-экономического развития.

Для вовлечения граждан в активное обсуждение положений Стратегии – 2035 Министерством экономического развития России совместно с Центром стратегических разработок были созданы специальные информационные проекты:

· информационный ресурс для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы «Управление», gasu.gov.ru/strategy-2035;

· сайт «Россия будущего: 2017-2035»  для обсуждения мнений о будущем облике России до 2035 года, www.russia2035.ru.

- Стратегия социально-экономического развития ориентирована, прежде всего, на повышение уровня жизни граждан. Потому залогом подготовки эффективного и актуального документа является диалог с населением, - отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

– Данный проект предоставляет гражданам уникальную возможность в качестве экспертов принять участие в разработке Стратегии. Безусловно, речь идет не о популистских идеях, а об аргументированных, обоснованных инициативах и мероприятиях. Наиболее проработанные из них с высокой вероятностью смогут найти отражение в этом важном стратегическом документе страны.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: mineconomAO
просмотров: 43
дата: 27.01.17 | 19:04
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