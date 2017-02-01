Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги Вячеслав Кравченко провёл совещание по вопросу повышения платёжной дисциплины в Архангельской области. Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко провёл выездное совещание по вопросу повышения платёжной дисциплины в энергетическом комплексе на территории Архангельской области. В совещании приняли участие Председатель правительства Архангельской области А.В. Алсуфьев, заместители Председателя правительства Архангельской области А.Г. Шестаков и В.М. Иконников, министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области А.П. Поташев, представители энергетических и ресурсоснабжающих организаций Поморья, а также силовых ведомств.



Вячеслав Кравченко рассказал, что по состоянию на 01.11.2016 задолженность потребителей Архангельской области перед гарантирующим поставщиком (ГП) электрической энергии ПАО «Архэнергосбыт» составила 2,19 млрд руб. Прирост с начала 2016 года - 145 млн руб., уровень расчетов 98 % . Наибольшая задолженность потребителей сформирована по группам:



- ЖКХ - 913 млн руб.,

- Население - 625,4 млн руб.,

- Промышленные и приравненные к ним потребители - 547,9 млн руб.



Самый низкий уровень расчетов по группе ЖКХ - 92,5 %.



Задолженность ПАО «Архэнгергосбыт» перед поставщиками (ОРЭМ) на 20.11.2016 составляет 706 млн руб. С начала 2016 года размер задолженности снизился на 634 млн руб.



Задолженность ПАО «Архэнгергосбыт» за услуги по передаче электрической энергии перед ПАО «МРСК Северо-Запада» на 01.11.2016 составила 3,6 млрд руб., в том числе просроченная - 3,3 млрд руб.



Заместитель Министра энергетики России отметил, что отдельные компании региона позволяют себе открытое злоупотребление функциями гарантирующего поставщика энергоресурсов, что приводит к недопустимому наращиванию долгов и ухудшению ситуации в электросетевом комплексе Архангельской области.



Таким субъектам рынка было настоятельно рекомендовано изменить свою поведенческую модель и начать осуществлять регулярные текущие платежи в рамках взятых на себя обязательств.



Вячеслав Кравченко обратил внимание Правительства Архангельской области на необходимость проведения более активной работы в части наведения порядка и стабилизации расчётов за энергоресурсы на территории Архангельской области, создание максимально понятного и прозрачного процесса расчётов за ресурсы.



Замминистра потребовал от ресурсоснабжающих организаций предоставить в энергетическое ведомство полный отчёт и графики платежей за период с 2013 по 2016 годы, а областную прокуратуру дать правовую оценку действиям злостных неплательщиков.



Вячеслав Кравченко отметил, что по итогам совещания будет подготовлен ряд законодательных инициатив, дополняющих полномочия гарантирующего поставщика энергоресурсов в плане ужесточения ответственности за нарушение платёжной дисциплины на розничном рынке.

По материалам http://minenergo.gov.ru Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 52

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