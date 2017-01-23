Архангельск: Новости компаний

В фотокружок «Мир в объективе» приглашает Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова.

Фотоаппарат стал прекрасным другом для каждого из нас, и мы с удовольствием фотографируем и фотографируемся сами. Но насколько хороши наши фотографии? Согревают ли они нашу душу и точно ли они отражают окружающую нас действительность? В первую очередь, это зависит от мастерства фотографа. А научиться фотоискусству вы сможете в фотокружке «Мир в объективе», который будет вести художник-фотограф Архангельского филиала Всероссийского художественного научного реставрационного центра им. Грабаря Иван Митюшев.

Иван Митюшев – участник и победитель многих художественных выставок. В 2013 году он занял второе место в конкурсе «Меняющийся город» (фотоконкурс проводился Союзом художников России при участии Консульства Германии в Санкт-Петербурге, Фонда имени Роберта Боша, Гете-Института, совета министров Северных стран и министерства культуры Архангельской области). В 2015 году он принял участие в фотоконкурсе «Открытый Север» и получил специальный приз Фонда развития Арктики. Также Иван стал лауреатом городского фотоконкурса «Жизнь и песня Сергея Есенина» (ЦГБ им. М.В. Ломоносова), областного творческого конкурса «Моя страна-моя Россия» и городского фотоконкурса «Город моего детства».Фотокружок может стать хорошим «трамплином» для выработки хорошего вкуса и наблюдательности. А будущий журналист, репортер, писатель, художник, оператор, да и вообще, люди почти всех специальностей — только выиграют, если будут уметь хорошо фотографировать.Приходите в фотокружок, и вашими фотографиями будут восхищаться окружающие! Занятия платные. Стоимость одного занятия - 200 рублей.Первое занятие кружка состоится 7 февраля в 17.30 в читальном зале ЦГБ им. М.В. Ломоносова (пр. Троицкий, 64). Более подробную информацию можно узнать по телефону: 20-15-76.