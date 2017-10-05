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Мобильное приложение Пенсионного фонда установили 150 тысяч россиян

сегодня 09:33
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Приложение предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам личного кабинета ПФР для граждан.
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С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием.

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.

Приложение на регулярной основе обновляется с учетом пожеланий пользователей. В новой версии, которая будет доступна в ближайшее время, будет реализована технология Touch ID – для еще большего удобства входить в приложение можно будет по отпечатку пальца.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации. Например, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение позволяет заказывать необходимые справки и документы, а также направлять обращение в ПФР.


Автор: pfr
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