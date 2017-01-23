Архангельск: Новости компаний

На тренинге, организованном областным «Центром поддержки молодой семьи» расскажут, как накапливается мужская и женская энергия и помогут найти решение проблем в отношениях с противоположным полом.

«Участники тренинга смогут проанализировать свой прошлый опыт, увидеть по-новому важные моменты личной жизни, осознать причины неудач в близких отношениях и понять, как построить гармоничные отношения », - рассказал психолог центра Дмитрий Пашовкин.



Тренинг состоится 27 января и 2 февраля в 18-00 по адресу: г. Архангельск, ул. Ломоносова, дом 269 , центральный вход, 2 этаж («Молодёжный центр»)



Записаться на занятие можно по телефонам: (8182) 21-17-44 или 8-911-670-53-53.