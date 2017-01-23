Архангельск: Новости компаний

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Молодежь Поморья приглашают на семинар-тренинг «Мужчина и женщина»

На тренинге, организованном областным «Центром поддержки молодой семьи» расскажут, как накапливается мужская и женская энергия и помогут найти решение проблем в отношениях с противоположным полом.
«Участники тренинга смогут проанализировать свой прошлый опыт, увидеть по-новому важные моменты личной жизни, осознать причины неудач в близких отношениях и понять, как построить гармоничные отношения », - рассказал психолог центра Дмитрий Пашовкин. 

Тренинг состоится 27 января и 2 февраля в 18-00 по адресу: г. Архангельск, ул. Ломоносова, дом 269 , центральный вход, 2 этаж («Молодёжный центр») 

Записаться на занятие можно по телефонам: (8182) 21-17-44 или 8-911-670-53-53.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Вера Л.
просмотров: 30
дата: 23.01.17 | 17:06
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