Молодёжь Новодвинска присоединилась ко Всероссийскому субботнику

Неравнодушные граждане проводили генеральную уборку в своих родных городах, посёлках, во дворах домов, на территории предприятий, учреждений и организаций, школ и парковых зон.Активисты волонтёрского отряда «Андромеда» и молодёжного центра Новодвинска в субботний день привели в порядок берег реки Северная Двина. За несколько часов усердного труда ребята собрали порядка пятидесяти мешков бытового мусора.- Нам бы очень хотелось, чтобы наша работа не была проведена зря, чтобы горожане проявляли свою сознательность и не мусорили в нашем городе, особенно в парковых зонах, - акцентировала руководитель молодёжного центра города Новодвинска Дарина Пеньевская. - Давайте вместе соблюдать чистоту и порядок в нашем городе, а также беречь окружающую среду.