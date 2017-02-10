Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Молодёжная экологическая организация ЭТАС ищет координаторов Экобатла Пятому юбилейному Экобатлу быть в Год экологии. Чемпионат по сбору вторсырья в первый раз станет областным!



Мы приглашаем стать координатором V Областного чемпионата!



Мы ищем координатора, готового взяться за организацию Чемпионата в своем населенном пункте (особенно просим обратить внимание представителей Новодвинска, Северодвинска, Холмогор). Заявки от координаторов (форма заявки прикреплена ниже) принимаются в электронном виде на почту



Координаторы муниципальных образований будут иметь постоянную связь с региональным координатором Чемпионата, который будет оказывать содействие и консультативную помощь во время подготовки и проведения мероприятия.



Отбор координаторов и населенных пунктов будет производиться по следующим критериям:

- наличие в зоне доступа предпринимателя, готового принимать пластик и/или макулатуру;

- возможность организовать пункт приема вторсырья (обычно пункт приема организовывается в холлах домов культуры, библиотек, общежитий).



Отобранные координаторы будут приглашены в феврале на обучение в Архангельск, где узнают все о том, как организовать и провести Чемпионат в своем населенном пункте.

Во время проведения Чемпионата (в апреле) в муниципальных образованиях Архангельской области будут организованы пункты приема вторсырья (макулатуры, пластика, батареек).Мы приглашаем стать координатором V Областного чемпионата!Мы ищем координатора, готового взяться за организацию Чемпионата в своем населенном пункте (особенно просим обратить внимание представителей Новодвинска, Северодвинска, Холмогор). Заявки от координаторов (форма заявки прикреплена ниже) принимаются в электронном виде на почту aetasngo@gmail.com с пометкой “Экобатл” до 10 февраля.Координаторы муниципальных образований будут иметь постоянную связь с региональным координатором Чемпионата, который будет оказывать содействие и консультативную помощь во время подготовки и проведения мероприятия.Отбор координаторов и населенных пунктов будет производиться по следующим критериям:- наличие в зоне доступа предпринимателя, готового принимать пластик и/или макулатуру;- возможность организовать пункт приема вторсырья (обычно пункт приема организовывается в холлах домов культуры, библиотек, общежитий).Отобранные координаторы будут приглашены в феврале на обучение в Архангельск, где узнают все о том, как организовать и провести Чемпионат в своем населенном пункте. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minmolsport29 просмотров: 20

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть