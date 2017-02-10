наверх
Новости Архангельска
10 февраля, пятница 10:28
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Молодёжная экологическая организация ЭТАС ищет координаторов Экобатла

Пятому юбилейному Экобатлу быть в Год экологии. Чемпионат по сбору вторсырья в первый раз станет областным!
Во время проведения Чемпионата (в апреле) в муниципальных образованиях Архангельской области будут организованы пункты приема вторсырья (макулатуры, пластика, батареек).
 
Мы приглашаем стать координатором V Областного чемпионата!
 
Мы ищем координатора, готового взяться за организацию Чемпионата в своем населенном пункте (особенно просим обратить внимание представителей Новодвинска, Северодвинска, Холмогор). Заявки от координаторов (форма заявки прикреплена ниже) принимаются в электронном виде на почту aetasngo@gmail.com с пометкой “Экобатл” до 10 февраля. 

Координаторы муниципальных образований будут иметь постоянную связь с региональным координатором Чемпионата, который будет оказывать содействие и консультативную помощь во время подготовки и проведения мероприятия. 

Отбор координаторов и населенных пунктов будет производиться по следующим критериям:
- наличие в зоне доступа предпринимателя, готового принимать пластик и/или макулатуру;
- возможность организовать пункт приема вторсырья (обычно пункт приема организовывается в холлах домов культуры, библиотек, общежитий). 

Отобранные координаторы будут приглашены в феврале на обучение в Архангельск, где узнают все о том, как организовать и провести Чемпионат в своем населенном пункте.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: minmolsport29
просмотров: 20
дата: 10.02.17 | 10:07
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080