Архангельск: Новости компаний

Во время проведения Чемпионата (в апреле) в муниципальных образованиях Архангельской области будут организованы пункты приема вторсырья (макулатуры, пластика, батареек).
Мы приглашаем стать координатором V Областного чемпионата!
Мы ищем координатора, готового взяться за организацию Чемпионата в своем населенном пункте (особенно просим обратить внимание представителей Новодвинска, Северодвинска, Холмогор). Заявки от координаторов (форма заявки прикреплена ниже) принимаются в электронном виде на почту aetasngo@gmail.com
с пометкой “Экобатл” до 10 февраля.
Координаторы муниципальных образований будут иметь постоянную связь с региональным координатором Чемпионата, который будет оказывать содействие и консультативную помощь во время подготовки и проведения мероприятия.
Отбор координаторов и населенных пунктов будет производиться по следующим критериям:
- наличие в зоне доступа предпринимателя, готового принимать пластик и/или макулатуру;
- возможность организовать пункт приема вторсырья (обычно пункт приема организовывается в холлах домов культуры, библиотек, общежитий).
Отобранные координаторы будут приглашены в феврале на обучение в Архангельск, где узнают все о том, как организовать и провести Чемпионат в своем населенном пункте.