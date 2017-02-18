Архангельск: Новости компаний

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Молодёжный центр «Луч» проведёт с юными архангелогородцами «Один день в армии»

Молодёжный культурный центр «Луч» подготовил особенное мероприятие на День Защитника Отечества — патриотическую конкурсную программу «Один день в армии».
Кто ночь не спит, чтоб мы уснули?
Кто вместо книжки держит автомат?
Кто с нами праздник не встречает?
Российской армии солдат!
 
Дорогие друзья, молодёжный культурный центр «Луч» подготовил для вас особенное мероприятие на День Защитника Отечества — патриотическую конкурсную программу «Один день в армии».
 
Окунувшись в атмосферу армейских будней, молодые люди смогут понять, как воспитывать в себе товарищескую взаимопомощь, смекалку и осознать значимость позитивного отношения к службе в армии. Игра пройдёт с элементами веревочного курса.
 
Команда молодёжного культурного центра «Луч» приглашает всех желающих пройти настоящую подготовку в «Один день в армии». Коллективные заявки принимаются по телефону 8 900 911 39 06. Цена: 100 рублей с человека.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minmolsport29
просмотров: 43
дата: 18.02.17 | 21:36
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