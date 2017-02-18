Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Молодёжный центр «Луч» проведёт с юными архангелогородцами «Один день в армии» Молодёжный культурный центр «Луч» подготовил особенное мероприятие на День Защитника Отечества — патриотическую конкурсную программу «Один день в армии». Кто ночь не спит, чтоб мы уснули?

Кто вместо книжки держит автомат?

Кто с нами праздник не встречает?

Российской армии солдат!



Дорогие друзья, молодёжный культурный центр «Луч» подготовил для вас особенное мероприятие на День Защитника Отечества — патриотическую конкурсную программу «Один день в армии».



Окунувшись в атмосферу армейских будней, молодые люди смогут понять, как воспитывать в себе товарищескую взаимопомощь, смекалку и осознать значимость позитивного отношения к службе в армии. Игра пройдёт с элементами веревочного курса.



Команда молодёжного культурного центра «Луч» приглашает всех желающих пройти настоящую подготовку в «Один день в армии». Коллективные заявки принимаются по телефону 8 900 911 39 06. Цена: 100 рублей с человека.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minmolsport29 просмотров: 43

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть