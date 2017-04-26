Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Молодёжный культурный центр «Луч» проводит акцию «Подарок ветерану» В преддверии празднования дня Великой Победы молодёжный культурный центр «Луч» при поддержке управления культуры и молодёжной политики города проводит акцию «Подарок ветерану». Требования к участию: подарок должен быть сделан своими руками; подарок может быть как коллективным, так и индивидуальным; к подарку прилагается сопроводительная информация (наименование учреждения, класс/творческое объединение).



Волонтёры молодёжного культурного центра «Луч» уже проводят акцию в школах города.

Подарки принимаются в МУК МКЦ «Луч» (Первомайская, 3) с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Контактный телефон: 8 900 911 39 06.



Подарки будут вручены ветеранам в дни празднования 72-летия Великой Победы.

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