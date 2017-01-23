наверх
Новости Архангельска
23 января, понедельник 17:42
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Молодогвардейцы Новодвинска воплотят новый медиапроект в защиту вымирающих животных

Новодвинские активисты начали съемку видеоматериала «По страницам Красной книги Архангельской области».
Цель проекта – рассказать от животных, занесенных в Красную книгу, проживающих на территории региона.

«Из-за человеческого воздействия на окружающею среду в Архангельской области, как и во всем мире, появились вымирающие виды животных, рыб и различной растительности. Для того, чтобы каждый житель области помнил это и бережнее относился к природе, мы решили реализовать данный медиа-проект», отметил заместитель руководителя Новодвинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Виталий Коробов.

Природа - это то, что окружает каждого из нас. Если мы не будем сохранять ее, то вскоре всему человечеству негде будет жить. Люди не задумываются, над тем, сколько вреда они наносят окружающей среде ежедневно, порой даже не осознавая этого.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Виталий Ф.
просмотров: 31
дата: 23.01.17 | 16:48
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080