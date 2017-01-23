Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Молодогвардейцы Новодвинска воплотят новый медиапроект в защиту вымирающих животных Новодвинские активисты начали съемку видеоматериала «По страницам Красной книги Архангельской области». Цель проекта – рассказать от животных, занесенных в Красную книгу, проживающих на территории региона.



«Из-за человеческого воздействия на окружающею среду в Архангельской области, как и во всем мире, появились вымирающие виды животных, рыб и различной растительности. Для того, чтобы каждый житель области помнил это и бережнее относился к природе, мы решили реализовать данный медиа-проект», отметил заместитель руководителя Новодвинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Виталий Коробов.



Природа - это то, что окружает каждого из нас. Если мы не будем сохранять ее, то вскоре всему человечеству негде будет жить. Люди не задумываются, над тем, сколько вреда они наносят окружающей среде ежедневно, порой даже не осознавая этого.

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