Архангельск: Новости компаний

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Молодогвардейцы Поморья устроят первомайский флэшмоб с флагами и кричалками

1 мая в областном центре состоится традиционное праздничное шествие, посвященное празднику весны и труда. Молодогвардейцы приглашают всех желающих в партийную колонну. Каждому присоединившемуся сулят памятный подарок или билет в кино.
Главное присоединиться к колонне с яркими и громкими первомайскими кричалками или флагом, - рассказывают активисты Молодой Гвардии. 

Акция стартует 1 мая с 9.30 на площади у к/т «Мир» возле памятника Павлину Виноградову. Выдача флагов и материального поощрения будет производиться по адресу ул. Набережная Северной Двины, 96. 

«Мы хотим, чтобы в нашем городе проводилось больше качественных культурно-массовых мероприятий. Цель нашего флэшмоба вовлечь молодежь в общественную деятельность. 1 мая – хороший повод ярко и с пользой провести день. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции», - сказал координатор акции Виктор Третьяков. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: mgerarh
просмотров: 104
дата: 30.04.17 | 12:06
комментариев: 1
0 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
Молодогвардейцы?! А я думал, это серо-буро-малиновая масса, которая течёт по трубам на очистные.
30.04.17
12:16
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