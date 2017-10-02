Молодые архангельские семьи приняли участие во всероссийском дне ходьбы

И дети, и взрослые насладились не только прекрасной семейной прогулкой, но и получили сертификаты участников.



Впервые в нашей стране этот новый спортивный праздник прошел в 2015 году. С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы. К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и физических возможностей.



Молодые родители с удовольствием посещают такие мероприятия, потому что, во – первых, в наше время становится модным быть здоровым, а во – вторых, у семьи формируется прекрасная традиция – совместная прогулка на свежем воздухе.