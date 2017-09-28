Молодые семьи Котласского района отметили юбилей области по-спортивному

В этот день в д. Куимиха Котласского района состоялся осенний забег «Кросс наций», в котором приняло участие более 150 жителей деревни и соседних поселений. Самой младшей Васягиной Софии исполнилось 1,5 года, а самой старшей участнице Зинаиде Николаевне Кукиной - 80 лет. Самой многочисленной была команда из детского сада №6 д. Куимиха.«Очень радует, что в этом году в кроссе приняли семейные команды, их насчитывалось более 20. Большая их часть была в полном составе с мамами и папами», - поделилась Ольга Пушкина.«Кросс – для нас это не просто забег, а своего рода праздник, традиционное событие для всех жителей нашего края. В этом году кросс проходит уже в 10 раз. Нам очень приятно, что с каждым годом забег собирает всё больше участников и зрителей. По-моему, праздник удался, все получили огромный заряд бодрости. Как здорово, что жители нашего района, любят спорт и физкультуру», – рассказала Анна Зубова.