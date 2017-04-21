Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Молодые специалисты МРСК Северо-Запада участвуют в Международном форуме энергетиков Представители филиала «Архэнерго» попали в число 12 финалистов, которые будут защищать честь российской энергетики в Китае. На прошедшей неделе 10-16 апреля 2017 года в Москве стартовали мероприятия Международного молодежного энергетического форума (ММЭФ), традиционно проводимого ПАО «Россети» в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума.



С 10 по 12 апреля 39 лучших молодых специалистов компаний ПАО «Россети» - члены молодежного кадрового резерва Группы компаний приняли участие в первом установочном модуле.



Среди участников - шесть сотрудников ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), в числе которых – молодые специалисты исполнительного аппарата компании, филиалов «Псковэнерго», «Комиэнерго» и два сотрудника филиала «Архэнерго»: инженер 1 категории сектора перспективного развития Владислав Полудницин и инженер 1 категории отдела реализации услуг Дарья Зуева. За три дня работы участники смогли погрузиться в тематику проектов форума, получить навыки проектной работы и работы в команде, а также пройти курс языковой подготовки.



По итогам первого отборочного модуля в команду «Россетей» для дальнейшего участия в очных мероприятиях программы и форума вошли 12 специалистов – и среди них Владислав Полудницин. Остальные участники продолжат работу в дистанционном режиме на специально созданном портале ММЭФ.



С 13 по 16 апреля 2017 года на площадке МШУ Сколково для 12 финалистов прошел образовательный модуль программы и первый этап ММФ, в котором, помимо российской команды, приняли участие молодые специалисты энергетических компаний Франции, Китая и Германии.



«Пришлось потрудиться, показать себя, чтобы попасть в состав сборной команды России, - рассказывает Владислав Полудницин. – Наша российская команда молодых энергетиков на ММЭФ защищает свой инновационный проект «Применение высокотемпературных сверхпроводников и аккумуляторных батарей большой мощности». Рабочий язык всех встреч с зарубежными коллегами – английский. Помимо общения и обмена передовым опытом, нам особенно запомнилось посещение подземной подстанции 220 кВ в Сколково, оснащенной по последнему слову техники, это образец так называемой «умной» энергетики».



Как отмечают организаторы, в этом году темы проектной работы команд призваны решить наиболее актуальные и сложные задачи, стоящие перед энергокомпаниями. Проект команды Китая посвящен проблеме повышения эффективности работы электрической сети с учетом перспективного роста мощности от возобновляемых источников электроэнергии. Представители Франции работают над инновационными решениями в области системы учета электроэнергии, а команда Германии разрабатывает механизмы использования технологий «виртуальной электростанции» в условиях распределенной генерации.



«Также в ходе поездки в Москву 14 апреля у нас была встреча с руководством ПАО «Россети», - добавил Владислав Полудницин, - и научно-практический семинар с участием представителей Московского энергетического института и Всероссийского научно-исследовательского института кабельной промышленности, в рамках которого проходило дальнейшее обсуждение проектов. Эксперты ПАО «Россети» и ведущие ученые-энергетики подтвердили перспективность нашей инновационной идеи и дали ряд рекомендаций, проект будем дорабатывать».



Следующий образовательный модуль для тех, кто прошел отбор, состоится в Китае 24-28 апреля. Финальные мероприятия ММЭФ пройдут с 28 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге. Помимо образовательной программы и проектной работы участников ждет посещение энергообъектов дочерней компании ГЭК Китая – ООО «Шаньдунэлектрооборудование» в Китае (в рамках китайского модуля) и энергообъектов АО «Янтарьэнерго» в Калининграде (в рамках финального модуля). Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 31

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