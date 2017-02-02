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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Музыканты сняли ролик на песню Димы Билана

Авторы сюжета – группа «7833». Сценарий видеоролика максимально унифицирован. В нем каждый зритель увидит что-то свое: дорогу домой, путь к цели, любовь, одиночество.
Дать возможность слушателям воспринимать знакомые песни по-новому – один из принципов работы группы «7833» над каверами.

Так, недавно музыканты представили в интернете видео-каверы на треки Let’s hurt tonight (OneRepublic), Кружит (Monatik), Мое море (Noize MC). Параллельно группа выкладывает авторские треки.

Напомним, что «7833» - те самые музыканты, которым предстоит выступить в третьем сезоне телешоу «Новая звезда».

С творчеством группы можно ознакомиться в сообществе «7833» Вконтакте или на канале Ютьюб. Там же поддержать ребят (поставить Лайк, подписаться на канал, добавить видео и аудио к себе на страницу в социальных сетях). Принимают музыканты и заявки от слушателей. В комментариях любой может предложить песню для последующих видеосюжетов. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: vikavikasevers
просмотров: 64
дата: 02.02.17 | 19:44
комментариев: 0
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