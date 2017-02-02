Архангельск: Новости компаний

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Мы поднимаем якоря

Традиционный Коковинский праздник состоялся в конце января в Городской детской библиотеке №1 имени Е.С. Коковина.
В этом году он был посвящён 70-летию повести «Детство в Соломбале», прославившей Архангельск и Соломбалу не только в нашей стране, но и за её пределами.
 
Пятиклассники средней школы №1 приняли участие в командной игре «Мы поднимаем якоря» по повести «Детство в Соломбале», показав отличное знание текста и биографии северного писателя. Ребятам посчастливилось пообщаться с Владиславом Евгеньевичем Коковиным, сыном писателя, который рассказал интересные факты из истории создания главной книги Евгения Степановича.
 
В 2017 году, объявленном Годом экологии, в библиотеке будет реализован партнёрский проект «Зелёный марафон», многие мероприятия которого будут посвящены повести-юбиляру. На Коковинском празднике «Мы поднимаем якоря» был дан старт проекту. Под чутким руководством Валентины Степановны Цвиль, заместителя председателя президиума Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», ребята наполнили кормушки для птиц хлебом и крупой и развесили их на деревьях в литературном сквере имени Е.С. Коковина.
 
На крыше кормушек-домиков изображена монограмма Евгения Коковина, которая является также и символом детской библиотеки. Ребята твёрдо обещали Валентине Степановне, что по дороге в школу будут подсыпать корм в кормушки, чтобы птицы не голодали.
 
Городская детская библиотека имени Е.С. Коковина  «подняла якоря» и отправилась вместе с читателями в экологическое плавание!
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автор: cbs
просмотров: 57
дата: 02.02.17 | 13:04
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