На 3-й очереди ЖК «Аврора» завершается монтаж внутридомовых инженерных сетей

Изюминкой комплекса является его местоположение в непосредственной близости от набережной Георгия Седова, благодаря чему из многих квартир будет открываться вид на Северную Двину. Первые две очереди жилого комплекса «Аврора» были сданы в эксплуатацию накануне Нового года, причем 2-я очередь – досрочно.В настоящее время на 3-й очереди завершается отделка квартир и помещений общего пользования, заканчивается установка крылец. Монтаж подоконников и откосов сделан на 90%, штукатурка стен – на 98%, шпаклевка – 35%, стяжка пола – на 25%. Прокладка внутриквартирных электросетей выполнена на 95%, электрощитовая сделана на 75%. В здании смонтирован теплоузел, ведется установка насосного оборудования. Монтаж внутренних сетей отопления, водопровода, канализация выполнен на 85%, закончена установка противопожарной сигнализации. Ведется установка лифтов, она выполнена более чем на 80%. Заканчивается благоустройство дворовой территории, закуплено и установлено оборудование детского игрового комплекса и корта для игры в футбол и хоккей.ЖК «Аврора» находится в районе с развитой инфраструктурой: 4 школы, 3 детских сада, школа искусств и спортшкола, КЦ «Соломбала-Арт», магазины, банки, автобусные остановки - все это находится в шаговой доступности. Во дворе новостройки расположатся детские, игровые площадки, зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых. Любители активного отдыха по достоинству оценят спортивную площадку, которая сможет быть полезной во все времена года: летом - это зеленое футбольное поле, а зимой - каток для коньков и хоккея. Предусмотрена вместительная гостевая автомобильная парковка.Впервые в региональной практике в этом жилом комплексе внедрены передовые европейские принципы проектирования внутреннего пространства, которые получили название: «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что жилое пространство уже на этапе проектирования учитывает образ жизни и особенности современных горожан, а потому в итоге получается значительно более удобным и функциональным, чем стандартные квартиры. Предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения. Таким образом, в квартире нет «невостребованных пространств», которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние» метры.Всего в трех очередях комплекса общей площадью 18,3 тыс. кв. м запроектировано 234 квартиры. Сдача 3-й очередей запланирована в 3-м квартале этого года.