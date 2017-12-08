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На Архангельском почтамте открылась Почта Деда Мороза

сегодня 12:13
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До 25 декабря на Главпочтамте будет работать Почта Деда Мороза. Жители города могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик.
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Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.

Кроме того, в преддверии Нового года в почтовых отделениях региона предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители Поморья могут поздравить своих родных и друзей.
Автор: postarh
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