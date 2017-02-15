Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события На Поморском стройфоруме разберут сложные вопросы при сделках с недвижимостью Программа XII Поморского строительного форума продолжает формироваться. Заявляются новые докладчики, спикеры тематических дискуссий, участники презентационной выставки строительных компаний региона, ведущие практических и обучающих семинаров.



Она имеет профессиональный стаж только адвокатской практики более 10 лет и готова поделиться с участниками форума своим богатым опытом. В рамках секционной работы Полина Выжлецова проведет обучающий семинар «Основы безопасности сделок с недвижимостью». В преддверии масштабного мероприятия адвокат поделилась некоторыми мыслями и аспектами предстоящего обучения.



О приглашении принять участие в строительном форуме



«Мы с коллегой разработали семинар «Основы безопасности сделок с недвижимостью» и презентовали его на одной из публичных площадок Архангельска, - говорит адвокат. - Тогда встреча показала, что интерес к теме есть. От слушателей поступило много вопросов и это подтолкнуло нас проводить такие семинары, чтобы большее число специалистов этой сферы, и не только, пополняли свой багаж знаний, в том числе и при разборе судебных и досудебных практик».



На семинаре будут рассмотрены очень интересные, показательные примеры. Подобные семинары проводят для населения в больших городах таких как Москва, Санкт Петербург, Воронеж. «Мы также взяли инициативу в свои руки и провели подобный семинар в Архангельске», - добавляет адвокат.



Застройщик – Заказчик: кого и чего следует остерегаться



По словам Полины Выжлецовой, адвокатская практика показывает, что застройщику следует опасаться недобросовестных лиц, которые заключают договор, а потом находят нюансы, дающие основание для его расторжения. При составлении договора застройщику надо быть более внимательным к нюансам планировки квартиры по дополнительному метражу, по дополнительной плате. Кроме того, на определенных стадиях необходимо подписывать акты согласования с четким разграничением обязательств застройщика и дольщика, вкладывающего денежные средства. Также следует очень серьезно подойти к сдаче объекта, поскольку надо знать насколько качественно он построен.

Заказчику или дольщику смотреть насколько надежен данный партнер на рынке предоставляемых услуг.



Зачем идти на форум? Как минимум за новыми знаниями



Адвокат Полина Выжлецова считает, что тем, кто еще в раздумьях: «Принять участие в форуме или нет», однозначно надо зарегистрироваться и прийти на форум, не относиться к данному вопросу скептически. Любые новые знания несут в себе повышение профессионализма, квалификации.



На семинаре будет сконцентрированы все возможные нюансы с применением адвокатской практики, которая сложилась в течение в судебной практике ее работы в адвокатуре. Адвокат расскажет с какими вопросами люди чаще сталкиваются. Акцент будет сделан именно на сложных вопросах, которые закрадываются при сделках с недвижимостью. Ведь простые можно и самостоятельно разобрать, заглянув в законодательство.



Регистрация участников форума

Один из обучающих семинаров проведет Полина Выжлецова, адвокат Архангельской областной коллегии адвокатов.Она имеет профессиональный стаж только адвокатской практики более 10 лет и готова поделиться с участниками форума своим богатым опытом. В рамках секционной работы Полина Выжлецова проведет обучающий семинар «Основы безопасности сделок с недвижимостью». В преддверии масштабного мероприятия адвокат поделилась некоторыми мыслями и аспектами предстоящего обучения.«Мы с коллегой разработали семинар «Основы безопасности сделок с недвижимостью» и презентовали его на одной из публичных площадок Архангельска, - говорит адвокат. - Тогда встреча показала, что интерес к теме есть. От слушателей поступило много вопросов и это подтолкнуло нас проводить такие семинары, чтобы большее число специалистов этой сферы, и не только, пополняли свой багаж знаний, в том числе и при разборе судебных и досудебных практик».На семинаре будут рассмотрены очень интересные, показательные примеры. Подобные семинары проводят для населения в больших городах таких как Москва, Санкт Петербург, Воронеж. «Мы также взяли инициативу в свои руки и провели подобный семинар в Архангельске», - добавляет адвокат.По словам Полины Выжлецовой, адвокатская практика показывает, что застройщику следует опасаться недобросовестных лиц, которые заключают договор, а потом находят нюансы, дающие основание для его расторжения. При составлении договора застройщику надо быть более внимательным к нюансам планировки квартиры по дополнительному метражу, по дополнительной плате. Кроме того, на определенных стадиях необходимо подписывать акты согласования с четким разграничением обязательств застройщика и дольщика, вкладывающего денежные средства. Также следует очень серьезно подойти к сдаче объекта, поскольку надо знать насколько качественно он построен.Заказчику или дольщику смотреть насколько надежен данный партнер на рынке предоставляемых услуг.Адвокат Полина Выжлецова считает, что тем, кто еще в раздумьях: «Принять участие в форуме или нет», однозначно надо зарегистрироваться и прийти на форум, не относиться к данному вопросу скептически. Любые новые знания несут в себе повышение профессионализма, квалификации.На семинаре будет сконцентрированы все возможные нюансы с применением адвокатской практики, которая сложилась в течение в судебной практике ее работы в адвокатуре. Адвокат расскажет с какими вопросами люди чаще сталкиваются. Акцент будет сделан именно на сложных вопросах, которые закрадываются при сделках с недвижимостью. Ведь простые можно и самостоятельно разобрать, заглянув в законодательство.Регистрация участников форума здесь. Вся информация о мероприятии здесь. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: korpo просмотров: 2

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть